최근 3년 따릉이 불편신고 1694건 중 ‘과다거치 통행불편’(32%)·‘자전거 방치’(17%) 절반 차지

방치자전거 회수율, 2024년 99%·2025년 98%에서 2026년 9월 현재 77%로 급감



질의하는 이영남 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 교통위원회 이영남 의원(동대문1)은 지난 12일 서울시설공단 행정사무감사에서, 공공자전거 ‘따릉이’의 과다거치로 인한 보행 방해와 방치자전거 회수 지연 문제를 지적하고, 시민이 체감할 수 있는 대책 마련을 촉구했다.이 의원이 서울시설공단으로부터 제출받은 ‘따릉이 이용시민 불편신고 접수현황’ 자료에 따르면, 2024년부터 2026년 9월까지 최근 3년간 접수된 전체 민원 1694건 중 ‘과다거치 통행불편’이 533건(32%)으로 가장 많았으며, ‘자전거 방치신고’가 286건(17%)으로 뒤를 이었다. 전체 불편 민원의 절반가량(49%)이 거리 위 자전거 적체와 방치 문제에 집중된 것이다.이 의원은 “과다거치 문제는 지난 제339회 임시회 업무보고에서도 이미 개선을 요구했던 사안”이라며 공단의 미흡한 후속 조치를 질타했다. 또한 이 의원은 방치자전거 회수율 하락과 행정 통계와 현장 체감 간의 괴리도 도마 위에 올렸다. 공단 제출자료에 따르면 방치자전거 회수율은 2024년 99%(381대 중 378대 회수), 2025년 98%(423대 중 415대 회수) 수준이었으나, 2026년 9월 현재 77%(157대 중 121대 회수, 36대 미회수)로 크게 떨어졌다.이에 대해 공단 측은 36대 미회수는 분실 초기 일시적 수치이며 일정 기간 경과 후 대부분 회수될 것이라고 해명했으나, 이 의원은 통상 회수 완료까지 걸리는 약 3개월의 방치 기간 동안 골목길이나 좁은 보도 위 자전거가 시민들의 통행에 심각한 피해를 주고 있다며, 공단은 높은 회수율 수치만 내세울 것이 아니라 신고부터 회수까지의 처리 시간을 획기적으로 단축해야 한다고 강조했다.이 의원의 지적에 서울시설공단 이사장은 과다거치 발생 지역은 자전거 분산 배치와 함께 인근 거치대와의 통합 및 확대 설치 등을 다각도로 검토하고 있으며, 분실 자전거 역시 지속적인 추적과 회수 노력을 기울이고 있으나, 시민 불편을 최소화할 수 있도록 방치 기간 단축 등 실효성 있는 개선 대책을 마련해 최선을 다하겠다고 답했다.끝으로 이영남 의원은 “따릉이는 시민 편의를 위한 공공서비스인 만큼, 거리 위에 방치돼 오히려 시민의 보행권을 침해하는 주객전도가 일어나서는 안 된다”며, “단순한 행정 수치 관리가 아닌 시민이 피부로 느끼는 불편을 줄이는 데 중점을 두고 현장을 개선해 달라”고 당부했다.류정임 리포터