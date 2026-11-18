

압류된 건설장비 로더. 경기도 제공

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경기도는 장기 체납자가 소유한 건설기계를 압류해 밀린 세금 56억 2,000만원을 걷었다고 18일 밝혔다.앞서 도는 지난 2월 시군과 합동으로 500만원 이상 지방세를 1년 이상 체납한 고액·장기 체납자 중 건설기계를 소유한 838명을 대상으로 전수조사를 벌였다.도는 체납자 명의의 건설기계 1,507대 중 명의 이전 또는 장비 노후 등으로 압류 실익이 없거나 체납액을 자진 납부한 412대를 제외한 1,095대를 압류했다.이 가운데 243명이 소유한 304대에 대해 납부 독려와 압류 처분으로 총 56억 2,000만원의 세금을 징수했다. 납부 의사가 없는 체납자가 보유한 건설기계 18대는 현재 공매 절차를 진행 중이며, 매각 대금은 체납 징수에 쓰인다.2021년부터 법인소득세 등 2,500만원을 체납한 가평군 A법인의 경우 충북 음성에 보관 중이던 32톤 타워크레인을 찾아 압류·봉인하고 공개 매각했고, 2003년 폐업 이후 지방세 32건, 3,500만원을 장기 체납해 온 이천시 B법인은 지게차 등의 소재를 찾아 압류 및 강제 견인 조치했다.이 밖에도 폐업한 업체의 건설기계를 권리관계 이전 없이 계속 사용하는 사례를 다수 확인해 압류와 견인 등 체납처분했다.압류만 완료되고 아직 체납액을 납부하지 않은 건설기계 791대는 현장 수색과 공매 등 체납처분을 통해 추가 징수할 계획이다.안승순 기자