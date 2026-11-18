

인덕원 사거리 전경. 안양시 제공

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경기 안양시는 내년 착공 예정인 인덕원사거리 일대 광역상수도관 이설 공사와 철도 역사 공사를 함께 하는 ‘통합 시행’으로, 도로 통제 기간과 교통 지체를 줄일 계획이라고 18일 밝혔다.현재 인덕원사거리 일대에서는 시와 경기주택도시공사(GH), 안양도시공사가 공동으로 시행하는 ‘안양 인덕원 주변 도시개발사업(인덕원 인텐스퀘어)’과 수도권광역급행철도(GTX)-씨(C) 노선 인덕원역 통합역사 공사가 함께 추진되고 있다.이 과정에서 두 사업의 지하시설물 설치 구간이 기존 광역상수도관과 겹쳐 관로 이설이 불가피한 상황이다.이에 도시개발사업 공동시행자인 안양시와 경기주택도시공사, 안양도시공사가 철도 사업시행자(지티엑스씨 주식회사)와 협의를 거쳐 광역상수도관을 사업시행자별로 나눠 옮기는 ‘각각 시행’ 대신, 도시개발사업 구역 안 도로를 따라 한 번에 옮기는 ‘통합 시행’으로 이설 방식을 결정했다.경기주택도시공사 분석 결과, 통합 시행은 도로 통제 기간과 통행 지체, 탄소 배출 등 공사 과정에서 발생하는 사회적 비용까지 종합적으로 고려할 경우 도로 통제 기간이 각각 시행을 적용했을 때(404일)보다 235일(약 58%) 줄어든 169일이 걸리는 것으로 예측됐다.출퇴근 시간대 통행 지체 시간도 하루 27분에서 17분으로 10분 줄어, 약 193억 원의 사회적 비용 절감과 탄소 배출량 2,031톤 감축 효과가 기대된다.최대호 시장은 “인덕원사거리는 출퇴근길마다 차량이 몰리는 곳인 만큼 이설 전부터 공사 불편을 줄일 방안을 꼼꼼히 준비하겠다”며 “여러 기관이 함께 추진하는 사업인 만큼 긴밀히 협의해 시민 부담을 줄이는 방안을 계속 찾겠다”고 말했다.한편, 인덕원 주변 도시개발(인덕원 인텐스퀘어)은 약 15만987㎡ 부지에 복합환승시설, 공동주택, 도시지원시설 등을 조성하는 사업이다.안승순 기자