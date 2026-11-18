

이재준 수원시장이 18일 제406회 수원특례시의회 제2차 정례회에서 2027 시정연설을 하고 있다. 수원시 제공

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이재준 수원특례시장이 18일 열린 수원특례시의회 제2차 정례회 시정연설에서 “2027년 시정 기조는 ‘정책은 실행으로, 성과는 시민에게’”라고 밝혔다.이 시장은 “아무리 좋은 정책도 실행하지 않으면 의미가 없고, 실행하더라도 시민이 느끼지 못하면 온전한 성과가 아니다”며 “수원대전환을 완성할 주요 과제를 시의회와 협력해 책임 있게 실행하고, 실행을 ‘시민이 체감하는 변화’로 연결하겠다”고 강조했다.이어 “시민이 일상이 든든한 도시, 머물고 싶은 도시·함께 잘 사는 도시, 미래 성장 기반이 탄탄한 도시를 만들겠다”며 주요 사업·정책으로 ▲무상 순환버스 도입 ▲임신부 가사 지원 ▲시민건강닥터 ▲문화관광 인프라 준비 본격화 ▲소비와 관광을 선순환 경제로 연결 ▲인공지능(AI) 시대 선도 ▲도시의 가치·시민 삶의 공간 혁신 등을 제시했다.삼성전자 반도체 호황에 따른 법인지방소득세와 복지·환경 분야 국고보조금 증가 등으로 2027년 수원시 본예산안 총규모는 4조 2,002억 원으로 2026년(3조 5190억 원)보다 19.4% 증가했다.시는 2027년 예산 기조로 ‘민생을 두텁게, 미래를 탄탄하게, 재정을 튼튼하게’로 설정했다.이 시장은 “민선 8기 동안 지방채 2,700억 원을 상환했고, 남은 지방채 1,000억 원도 내년 6월까지 모두 갚겠다”며 “필요한 곳에는 과감하게 투자하고, 아낄 곳에서는 확실히 아끼겠다”고 밝혔다.그러면서 “시민의 저력과 77년간 쌓아온 행정 역량으로 수원대전환을 완성할 더 큰 도약을 시작하겠다”며 “시민이 체감하는 성과로 보여드리겠다”고 덧붙였다.안승순 기자