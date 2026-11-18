

이상일 용인시장(앞줄 가운데)이 18일 아동학대예방의 날 기념식에서 참가자들과 기념 촬영을 하고 있다. 용인시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

용인특례시가 18일 시청에서 열린 ‘아동 학대 예방의 날’ 기념식에서 지역 내 위기가정 아동의 건강한 성장을 돕는 공동체 차원의 민관 협력 기구인 ‘온마음(溫-on) 네트워크’를 출범했다.‘아이를 지키는 가장 강력한 힘은, 연결입니다’라는 슬로건 아래 출범한 ‘온마음(溫-on) 네트워크’는 시와 용인아동보호전문기관을 주축으로 동네 빵집부터 어린이집, 봉사 단체, 의료기관, 교육기관, 기업 등 분야별 민간 기업·단체 75개사가 동참, 위기 아동을 발굴하고 생계와 의료, 교육 지원까지 힘을 보탠다.어린이집이나 돌봄센터 등 일상에서 위기 신호를 감지하면 시와 네트워크가 회의를 열어 사례를 공유하고, 생계·의료·교육 등 아동별 수요에 따라 민간 자원으로 통합 지원한다.시는 사후 처벌 위주의 공공 아동 보호 체계를 벗어나 지역 구성원의 자발적 참여로 마련된 풍부한 민간 자원을 총동원해 학대 사고가 발생하기 전 촘촘한 복지 안전망을 구축하겠다는 구상이다.이상일 시장은 “신속한 사후 대처만큼 학대 사고를 미리 예방하는 것이 훨씬 중요하다는 생각으로 다양한 기관·기업이 함께하는 온마음 네트워크를 출범했다”고 말했다.이어 “새 생명이 탄생하고, 구김 없이 자라도록 정성을 다해 아이를 키우는 일은 매우 위대하다고 생각한다”며 “가정이 행복해야 사회가 밝아지고 용인이 행복한 도시가 된다는 마음으로 아동을 밝고 건강하게 키우는 데 온 시민이 따뜻한 마음으로 힘을 보태주기 바란다”고 덧붙였다.온마음 네트워크에는 ▲상담·심리치료 연계(용인가정상담센터, 용인청소년상담복지센터, 용인정신건강복지센터, 용인가족센터, 용인시청소년지원센터 꿈드림 등 5곳) ▲전문치료·의료자문·치료비 지원(새싹지킴이병원 6개소, 삼성SDI, 한전MCS 동·서용인지점, 용인약사회 등 10곳) 등을 위해 다수 기업이 참여한다.또 ▲생계·건강 먹거리 지원(한국도로공사 중부도로개량사업단 및 관내 과일·반찬·베이커리 소상공인 등 10곳) ▲문화·정서 체험(용인FC, BORA테크, 해피리무진, 산종합건설 등 4곳) ▲주거 환경·교육 지원(용인라이온스클럽, 용인예술과학대학교, 파워체육관 등 3곳) ▲생활권 위기 아동 상시 발굴·후원(관내 어린이집 30개소·지역아동센터 2개소·다함께돌봄센터 6개소, 용인종합사회복지관, 처인장애인복지관, 퀀비코리아, 신세계교회, 용인장학재단협의회 등 43곳) 등도 동참한다.시는 ‘온마음(溫-on) 네트워크’를 가동하면 제도 밖 위기 아동들도 다양한 지역 민간 자원을 바탕으로 공동체 차원의 안전한 복지 혜택을 누릴 수 있어 위기 아동이 처한 사각지대를 해소할 수 있을 것이라 기대한다. 연내 세부 실행계획을 다듬어 내년부터 정식 가동한다.이날 시는 새로 지정된 새싹지킴이 병원 3곳(강남병원, 메디필드 한강병원, 다보스병원)에 현판을 전달했다. 이에 따라 위기 아동의 회복을 돕는 의료 새싹지킴이 병원은 기존 3곳(용인세브란스병원, 용인서울병원, 서상훈정신과의원)에서 6곳으로 늘었다.안승순 기자