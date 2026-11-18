다음 달 22일까지



서울 금천구의 어르신들이 ‘경로당 중식 지원 사업’으로 경로당에서 식사하고 있다.

금천구 제공

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서울 금천구는 11월 16일~12월 22일 경로당 어르신을 대상으로 ‘경로당 외식의 날’을 운영한다고 18일 밝혔다. ‘외식의 날’은 어르신의 다양한 외식 수요를 반영하고 음식점 이용으로 골목상권 활성화에도 보탬이 되고자 마련됐다.구는 일반음식점 이용을 원칙으로 경로당별로 연 1회 외식 기회를 주고 소상공인과의 상생을 도모한다. 어르신에게는 평소와 다른 장소에서 식사할 기회를 제공하고 음식점에는 이용객을 늘리는 계기를 만들겠다는 취지다.거동이 불편해 식당을 방문하기 어려운 어르신이 많은 경로당에는 음식점의 음식을 배달해 지원한다. 경로당별 여건에 따라 식당 방문과 음식 배달을 병행해 어르신이 외식의 날에 식사할 수 있도록 했다. 외식은 경로당별 일정과 어르신의 선호를 반영해 운영 기간 자율적으로 진행한다. 구는 경로당별 이용 인원과 운영 여건을 고려해 단체 식사 비용을 지원한다.사업에 참여한 한 경로당 회장은 “평소 경로당에서 함께 식사하는 것도 좋지만 외식할 기회까지 마련해 주니 어르신들이 무척 좋아하신다”며 “경로당 어르신들을 위한 지원에 감사드린다”고 말했다.구는 ‘경로당 중식 지원 사업’을 추진하며 어르신의 건강을 고려한 식단 제공과 안전한 급식 환경 조성에도 힘쓰고 있다. 급식관리지원센터와 협력해 어르신 맞춤형 식단을 제공하고 경로당 급식의 영양관리와 위생관리도 지원하고 있다.최기찬 구청장은 “이웃들과 함께 식사하며 즐겁게 지내시길 바란다”며 “앞으로도 어르신이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.송현주 기자