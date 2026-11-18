구청 1층에 ‘기부 키오스크’ 첫 도입



이승로(앞줄 오른쪽 세 번째) 서울 성북구청장과 양순임(앞줄 왼쪽 세 번째) 구의장이 지난 16일 구청 앞에서 올해 1호 기부자들과 기념 촬영을 하고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구가 지난 16일 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업의 시작을 알리는 사랑의 온도탑 제막식을 열었다고 18일 밝혔다.구는 올해도 복지 사각지대 발굴과 나눔 문화 확산을 위해 활동하고 있는 동 지역사회보장협의체 위원장 20명을 ‘따뜻한 겨울나기 홍보대사’로 위촉했다. 이들은 제막식과 동시에 성금 540만원을 기탁해 ‘1호 기부자’로 이름을 올렸다.구는 올해 주민 누구나 일상에서 쉽게 기부에 참여할 수 있도록 ‘기부 키오스크’를 새롭게 도입했다. 기부 키오스크에서는 카드 간편결제와 소득공제 영수 처리를 한 번에 진행할 수 있다. 기부자의 인증사진이 담긴 맞춤형 후원 인증서를 즉석에서 발급해 나눔의 보람과 재미도 더했다. 캠페인 기간 구청 1층 로비에 기부 키오스크를 상시 비치해 방문하는 주민과 직원 누구나 편리하게 참여할 수 있도록 운영한다.구는 지난해 진행된 따뜻한 겨울나기 모금 캠페인으로 총 22억 7000만원의 성금과 기부물품을 조성하는 성과를 거뒀다. 올해는 23억원을 모금 목표로 설정한다.구는 나눔 문화를 확산해 취약계층 주민이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 맞춤형 지원을 이어갈 방침이다.이승로 구청장은 “오늘 피어난 이 따뜻한 나눔의 불빛이 더 많은 이웃의 마음으로 이어져 올겨울 성북구 구석구석에 온기를 전할 수 있도록 주민 여러분의 아낌없는 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.송현주 기자