탄천물재생센터 이전 후 최대 1만 3000호 주택공급 구상 밝힌 오세훈 시장

유 의원, 공공임대주택 집중된 수서·일원·세곡 지역 특성 고려해 임대비율 20% 이하 요구

“선언적 비전보다 중요한 것은 실행할 사람과 조직… 중장기 인적자원 개발계획 마련해야”

시장, SETEC·동부도로사업소 부지에 피지컬 AI 등 첨단산업 거점 조성 계획 설명

물재생센터 이전 후보지 미확정… 다양한 대안 검토 및 주민 의견 반영 약속



지난 17일 열린 제340회 정례회 제2차 본회의 시정질문에서 5분 자유발언을 하는 유만희 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 유만희 의원(강남4, 국민의힘)이 지난 17일 열린 제340회 정례회 제2차 본회의 시정질문에서 탄천물재생센터 일대 개발과 관련해 공공임대주택 비율 20% 이하 조정, 첨단산업 중심의 복합개발, 물재생센터 이전 대안 마련을 촉구했다.지난 9월 제339회 임시회 5분 자유발언에서도 탄천물재생센터 일대의 주택공급 구상에 대한 주민들의 우려를 전달한 바 있는 유 의원은 이번 시정질문에서는 당시 제기했던 문제를 다시 짚으며 서울시의 구체적인 개발계획과 추진 일정을 확인했다.오세훈 시장은 탄천물재생센터 이전 후 용도지역 변경을 통해 개발 용적률을 확보하고, 최대 1만 3천 호의 주택을 공급할 계획이라고 답변했다. 또한 SETEC과 동부도로사업소 부지에는 피지컬 AI 등 첨단산업 및 지원시설을 조성하고, 양재천·탄천과 연계한 녹지 및 수변공간을 함께 마련하겠다는 구상을 밝혔다.사업 추진 일정에 대해서는 2027년 기본계획 수립을 시작으로 민간투자사업 절차를 밟아 2035년경 주택부지 조성공사를 시작할 수 있을 것으로 내다봤다.이어 유 의원은 강남구 내 공공임대주택의 특정 지역 쏠림 현상을 도마 위에 올렸다. 공공임대주택 공급 취지에는 공감하지만 강남구 전체 물량의 약 79%가 수서·일원·세곡 권역에 몰려 있는 실정인 만큼, 새로 추진되는 개발 사업에서는 임대주택 비중을 20% 이하로 낮춰야 한다고 주문했다.이에 대해 오 시장은 아직 확정된 임대주택 비율은 없으며, 추후 도시개발법과 공공주택특별법 중 적용할 사업 방식이 정해지면 세부 임대 물량 역시 윤곽이 잡힐 것이라고 답했다. 공급할 주택 형태로는 신혼부부와 청년층 등을 겨냥한 미리내집을 검토하고 있다고 덧붙였다.탄천물재생센터 이전 방안을 두고도 질의응답이 오갔다. 유 의원은 기존 일원동 물재생센터를 인접 지역으로 옮길 경우, 해당 이전지 주민들이 환경기초시설로 인한 생활 불편을 고스란히 떠안게 될 수 있다는 점을 짚었다.오 시장은 현재 한국개발연구원 공공투자관리센터(PIMAC)가 이전 구상을 담은 민간투자사업 적격성 조사를 수행 중이라 구체적인 이전 후보지를 거론하기는 이르다고 선을 그었다. 아울러 서울시는 2026년 12월 적격성 조사를 마친 뒤 2027년 4월 시의회 동의를 거쳐 같은 해 하반기 우선협상대상자를 선정하는 로드맵을 추진하고 있다고 설명했다.오 시장은 유 의원이 검토 요청한 탄천 하부공간 활용 문제에 있어서는하천 범람과 공사 중 안전사고 우려 등으로 추진이 곤란하다는 입장을 밝혔다. 그러나 기존 시설 일부를 임시 이전해 부지를 확보하고 순환개발하는 방식 등 다양한 대안을 검토할 수 있다고 답변했다.이와 함께 유 의원은 오 시장이 앞서 지역 정치인 및 강남구청장 등과 협의하고 주민 의견을 반영하겠다고 밝힌 점을 상기시키며, 주민 의견 수렴이 형식적인 절차에 그치지 않고 실제 개발계획에 반영되어야 한다는 점도 강조했다. 이에 오시장은 향후 개발 과정에서 주민의견을 지속적으로 수렴하겠다는 입장을 밝혔다.시정질문을 마무리하며 유만희 의원은 “탄천물재생센터 일대 개발은 단순한 주택공급 사업이 아니라 서울 동남권의 미래 발전을 결정하는 중요한 사업”으로, “임대주택 편중을 해소하고 첨단복합개발을 추진해야 하는 한편, 물재생센터 이전 과정에서도 주민들의 환경 부담을 최소화할 수 있는 대안을 마련해야 한다”고 주문했다.류정임 리포터