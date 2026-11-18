서울시의회 본회의 5분 자유발언 통해 서울시의 책임 있는 한방산업 정책전환 촉구

▲종합적 산업 육성정책 수립 ▲보제원 세계한방문화축제 평가·지원 개선 ▲부서 간 행정체계 개편 요구

민·관·학 협력 기반 ‘서울시 한방산업 육성 및 지원 조례’ 제정 및 중장기 투자방안 마련 강조



지난 17일 제340회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언을 하는 이영남 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 교통위원회 소속 이영남 의원(더불어민주당, 동대문1)이 지난 17일 제340회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 대한민국 한약재 유통의 중심지인 동대문구 제기동 서울약령시를 글로벌 한방산업 및 K-웰니스 거점으로 육성하기 위한 서울시의 전향적인 정책 전환을 촉구했다.이 의원은 이날 발언에서 서울약령시 육성이 ‘한의약 육성법’과 ‘서울시 한의약 육성을 위한 조례’가 규정한 서울시의 당연한 공적 책무라고 역설했다. 이어 국내 한약재의 70퍼센트 이상이 유통되고 1000여개 점포가 밀집한 핵심 산업 거점임에도 불구하고, 현재 서울시의 정책은 단순 전통시장이나 골목상권 관리 또는 난임치료 지원 수준에 머물러 있다고 강하게 비판했다.이어 이 의원은 서울약령시의 도약을 위한 세 가지 핵심 과제를 제안했다.첫째, 종합적인 한방산업 육성정책으로의 전환이다. 조선시대 보제원의 치유 정신을 계승한 역사적 공간인 서울약령시를 단순 시장 관리 차원에서 벗어나 연구개발(R＆D), 디지털·온라인 유통망 구축, K-웰니스 산업과 연계하는 미래 성장동력으로 키워야 한다고 강조했다.둘째, ‘서울약령시 보제원 세계한방문화축제’에 대한 평가 및 지원 방식 개선이다. 이 의원은 “32년 역사의 이 축제는 한방산업 홍보와 지역 상권 활성화를 이끄는 산업·문화 융합형 축제임에도, 올해 서울시가 방문객 수와 행사 비용 위주의 획일적 평가를 적용해 예산을 전액 삭감했다”고 비판했다. 아울러 서울약령시가 ‘한방 특정개발진흥지구’로 지정된 취지에 맞게 축제의 특수성과 산업적·문화적 성과를 반영한 별도 평가체계와 안정적인 재정지원 방안 수립을 요구했다.셋째, 한방산업 육성을 위한 서울시 행정체계 개편이다. 시민건강, 한방산업, 한약 유통, 웰니스 관광이 유기적으로 연결된 만큼 개별 부서 단위의 분절적 사업 추진에서 벗어나 전담 협력체계를 구축해야 하며, 대구·제천·산청 등 타 지자체의 한방산업 육성 성공 사례를 적극 벤치마킹해야 한다고 제언했다.이 의원은 앞으로 실질적인 입법과 제도 개선을 직접 주도하겠다는 의지도 내비쳤다. 이 의원은 서울약령시 상인, 시민, 한약 유통업계, 한의사단체, 관광·음식 관련 단체뿐만 아니라 정부와 서울시, 동대문구가 머리를 맞대는 간담회와 공청회를 개최하고, 이를 바탕으로 ‘서울시 한방산업 육성 및 지원 조례’를 발의하겠다고 밝혔다.끝으로 이영남 의원은 “서울약령시는 보존에만 머물 오래된 시장이 아니라 미래를 위해 적극 육성해야 할 대한민국 한의약산업의 핵심 자산”이라며 “서울이 대한민국 K-한방산업의 선도도시로 도약할 수 있도록 중장기 발전계획 수립과 연차별 예산 투입에 서울시가 책임 있게 나서달라”고 당부했다.류정임 리포터