‘퇴직교원 활용 방안 모색을 위한 정책토론회’ 주관… 교육 경험의 사회적 가치 조명

기초학력 지원·학교 민원 소통 등 퇴직교원의 전문성 살릴 다양한 참여 방안 논의

“퇴직 이후에도 교육적 경험과 전문성 이어갈 수 있는 여건 마련해야”



지난 16일 제2대회의실에서 열린 ‘퇴직교원 활용 방안 모색을 위한 정책토론회’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공



지난 16일 제2대회의실에서 열린 ‘퇴직교원 활용 방안 모색을 위한 정책토론회’에서 황인구 의원이 발언하고 하고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회 교육위원회 황인구 의원(더불어민주당, 강동5)은 지난 16일 제2대회의실에서 열린 ‘퇴직교원 활용 방안 모색을 위한 정책토론회’를 주관하고, 퇴직교원들이 오랜 교직 생활을 통해 쌓아온 경험과 전문성을 교육 현장과 지역사회에서 이어갈 수 있는 방안을 논의했다.이번 토론회는 ‘교직의 경험이 다시 교실의 힘이 됩니다’라는 주제로 퇴직교원의 교육적 경험이 학생들의 배움과 성장에 기여할 수 있는 다각도의 가능성을 검토하고, 퇴직 이후에도 교육 활동에 자발적으로 동참할 수 있는 기반을 다지기 위해 개최됐다.행사에는 황 의원을 비롯해 양송이 부위원장, 장상기 위원, 곽인혜 위원, 김현우 위원, 박상근 위원, 선정환 위원과 함께 서울교육삼락회, 서울교육미래정책포럼, 서울시교육청 교육자원봉사지원센터, (사)서울중등교장평생동지회가 공동으로 참여했다.첫 번째 발표자로 나선 배영직 서울교육삼락회 부회장은 ‘민원소통관의 이해와 역할 확대 방안’을 발제하며 오랜 교직 생활을 토대로 학교와 학부모 간의 소통을 원활하게 돕고 갈등을 원만히 조율하는 방안을 제안했다.이어서 정환용 서울시남부교육지원청 교육장이 ‘찾아가는 학습비타민 프로그램의 이해와 참여 활성화 방안’을 발표하면서 퇴직교원의 풍부한 지도 노하우가 학업에 어려움을 겪는 학생들의 학습 동기를 북돋우고 자신감을 되찾게 하는 데 이바지한다는 점을 강조했다.지정토론에서는 유미경 방정환교육지원센터장이 퇴직교원의 경험이 지역 교육활동과 학부모 상담 등으로 이어질 수 있는 방안을 제시했으며, 안재민 서울교육삼락회 이사는 퇴직교원들이 학교에 부담을 주지 않으면서 안정적으로 교육활동에 참여할 수 있도록 역할과 책임을 명확히 하고 필요한 지원체계를 갖춰야 한다고 강조했다.황 의원은 “퇴직교원들이 오랜 시간 학생들과 함께하며 쌓아온 경험과 지혜는 퇴직과 함께 사라지는 것이 아니라 우리 교육이 계속해서 이어가야 할 소중한 자산”이라며 “그 경험이 학생들의 배움과 성장에 새로운 힘이 될 수 있도록 다양한 참여의 길을 열어야 한다”고 강조했다.또한 “퇴직 이후의 교육활동은 단순히 학교의 부족한 인력을 보완하는 차원을 넘어, 교직의 보람과 전문성을 이어가고 세대 간 교육 경험을 나누는 의미 있는 과정이 되어야 한다”며 “무엇보다 퇴직교원 본인의 의사와 전문성을 존중하고, 안정적으로 참여할 수 있는 여건을 마련하는 것이 중요하다”고 밝혔다.끝으로 황인구 의원은 “이번 토론회가 퇴직교원들의 경험을 존중하고 그 가치를 새롭게 조명하는 계기가 되길 바란다”며 “퇴직교원과 학교, 지역사회가 서로의 필요와 기대를 이해하고 협력할 수 있도록 서울시의회 차원에서도 필요한 정책적·제도적 지원을 모색하겠다”고 말했다.류정임 리포터