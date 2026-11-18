제47회 흰지팡이의 날 및 한글 점자 100주년 기념 시각장애 체험 참여

“보도블록의 작은 틈새조차 두려움으로… 평범한 일상의 소중함 절감”

보행환경 개선과 함께 시각장애인 이동지원 및 활동지원 확대 강조



최승태 하남시의원이 안대와 흰지팡이를 이용해 보행하며 시각장애인의 이동환경과 보행상의 어려움을 직접 체험하고 있다. 최승태 의원실 제공

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하남시의회 최승태 의원(더불어민주당, 가선거구)은 제47회 흰지팡이의 날 및 한글 점자 100주년을 맞아 시각장애 체험에 참여한 뒤, “장애인에게 필요한 것은 단순한 인식 개선이나 배려를 넘어 인간다운 일상을 누릴 수 있도록 하는 실질적인 지원”이라고 강조했다.최 의원은 안대와 노란색 보행교육 조끼를 착용하고 흰지팡이를 든 채 보조인과 함께 하남시청에서 하남시청역까지 도보로 이동했다. 이후 지하철을 이용해 미사역까지 이동한 뒤 돌아오는 과정을 직접 경험했다.최 의원이 안대를 착용한 채 시각장애 체험을 진행하며 이동 과정에서 겪은 극심한 공포와 보행의 어려움을 생생하게 토로했다. 보도블록의 사소한 틈새나 끊어진 점자블록 앞에서 동행한 보조인의 도움에도 불구하고 한 걸음 내딛기조차 매우 버거웠다는 점을 분명히 했다.일상에서 무심코 지나치던 아주 작은 턱과 틈새마저도 당사자에게는 이동을 가로막는 치명적인 위험 요소로 작용한다는 사실을 몸소 깨달았다. 이번 체험을 계기로 시각장애인의 안전한 보행을 실질적으로 뒷받침할 든든한 인적 지원 체계와 제도적 보완이 시급하다고 역설했다.최 의원은 이어 “점자블록 확대와 보행로 정비도 중요하지만, 시설 개선만으로 모든 문제가 해결되는 것은 아니다”며 “시각장애인이 필요한 순간에 안전하게 이동하고 사회활동에 참여할 수 있도록 보행 안내와 활동지원 등 인적 지원체계도 충분히 마련돼야 한다”고 강조했다.또한 “장애인에게 이동은 단순히 장소를 옮기는 문제가 아니라 교육과 노동, 문화생활 등 사회에 참여하기 위한 기본적인 권리”라며 “장애인 정책도 불편을 줄이는 수준을 넘어 장애 유형과 개인별 필요에 맞춰 인간다운 삶을 실질적으로 보장하는 방향으로 나아가야 한다”고 지적했다.끝으로 최승태 의원은 “하남시가 장애 유형별 특성을 반영해 보행환경을 개선하고 이동지원과 활동지원의 사각지대를 줄여 나갈 수 있도록 살피겠다”며 “장애가 있다는 이유로 일상의 자유와 존엄이 제한되지 않는 도시, 누구나 인간다운 삶을 누릴 수 있는 하남을 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다.류정임 리포터