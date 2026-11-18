김동아 전국청년위원장 마련… 김남근 국회의원·이동원 전국대학생위원장 함께 참석

노 의원 “김동아 위원장 도와 청년의 노력과 공정한 기회 지키는 데 최선 다할 것”



간담회에 참석한 노성철 의원(왼쪽에서 두 번째). 서울시의회 제공

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더불어민주당 전국청년위원회 수석부위원장인 노성철 서울시의원은 18일 서울시교육청에서 열린 정근식 서울시교육감과의 긴급 현안회의에 참석해, 2027학년도 대학수학능력시험의 공정한 시행을 위한 대응 방안을 논의했다.이번 회의는 수능을 앞두고 첨단기기를 이용한 부정행위 대응 체계를 점검하기 위해 김동아 전국청년위원장이 마련했다. 회의에는 노성철 수석부위원장을 비롯해 김남근 국회의원, 이동원 전국대학생위원장, 서울시교육청 관계자들이 함께했다.첨석자들은 수능을 하루 앞두고 초소형 카메라와 이어폰 등을 동원한 부정행위 가능성을 점검하며 현장 예방 대책을 다각도로 논의했다. 시험 문제를 촬영해 유출하거나 외부에서 보내온 정답을 초소형 이어폰으로 받아 적는 수법에 맞서 실효성 있는 현장 대응 체계를 빈틈없이 확인했다.회의에서 공개된 교육부 지침에는 본인 확인 및 시계 점검 시간을 틈타 단추와 옷깃, 소매를 꼼꼼히 살피는 방안이 포함됐다. 아울러 감독관을 위한 전자기기 식별 안내서를 배포하고 스마트안경 전담 요원의 확인과 보고 권한을 강화하는 내용도 다뤄졌다.특정 행동 하나만으로 부정행위를 속단하기보다 의심스러운 정황을 면밀히 관찰해 기록한 뒤 책임자에게 즉시 보고하도록 감독관 유의사항을 전달했다. 부정행위를 철저히 차단하는 동시에 선량한 수험생들이 과도한 불안감이나 억울한 불이익을 떠안지 않도록 세심하게 대처한다는 방침이다.노 의원은 “시험의 공정성은 오랜 시간 성실하게 준비한 청년들의 노력과 미래를 지키는 기본적인 약속”이라며 “기술을 악용한 부정행위로 정직하게 도전한 수험생이 피해를 보는 일이 없도록 철저히 대비해야 한다”고 밝혔다.노성철 의원은 “청년들의 공정한 기회를 지키기 위해 이번 자리를 마련한 김동아 위원장의 뜻에 깊이 공감한다”며 “전국청년위원회 수석부위원장으로서 김동아 위원장을 도와 현장의 목소리를 꼼꼼히 챙기고, 실질적인 제도 개선으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.이어서 “전국청년위원회가 청년들이 겪는 불공정에 구체적인 대안을 제시하고 변화를 만들어낼 수 있도록 맡은 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.류정임 리포터