미래 첨단산업 육성 전략 점검 및 기존 주력산업의 지속적인 경쟁력 강화 주문

주요 사업의 예산 집행 적정성부터 에너지 현안 및 주민 피해 대책까지 집중 점검



경북도의회 기획경제위원회(위원장 김창혁) 회의 전경. 경북도의회 제공

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경북도의회 기획경제위원회(위원장 김창혁)는 지난 17일 회의실에서 경북도 과학산업국과 에너지산업국을 상대로 다섯 번째 행정사무감사를 진행했다. 이번 감사에서 위원들은 미래 첨단산업의 구체적 육성 전략 및 투자 계획 수립을 비롯해 기존 주력산업의 경쟁력 강화, 예산 집행의 적정성과 투명성 제고, 에너지·재난 현안 해결 및 주민 피해 방지 등 소관 업무 전반의 문제점을 지적하고 실효성 있는 대책 마련을 요구했다.김예영(비례) 위원은 메타버스 산업의 정책적 비중이 줄었음에도 관련 시설과 프로그램에 예산이 계속 배정되는 점을 짚었다. 그러면서 트렌드 변화에 뒤처진 사업은 거시적 관점에서 재검토해 예산 집행의 효율성을 높여야 한다고 강조했다.도희재(성주) 위원은 장밋빛 전망으로 홍보된 햇빛소득마을 사업이 국공유지 활용 난항과 전력 계통 확보 문제로 지연되고 있다고 비판했다. 이어 사업 무산이나 주민 소득 감소를 막기 위해 철저한 사전 사업성 검토와 비용·수익 분석을 실시하고, 주민들에게 제약사항을 투명하게 안내해 행정 신뢰도를 높이라고 주문했다.박순범(칠곡) 위원은 반도체, 2차전지, 로봇 분야는 세부 투자계획이 구체적인 반면, 미래 핵심 기술인 양자산업 관련 내용은 부실하다고 지적했다. 이에 따라 경북도가 중앙정부만 바라보지 말고 선제적으로 양자산업 육성 계획과 예산 확보 방안을 마련해야 한다고 촉구했다.배진석(경주) 위원은 약 10년 전 K-뷰티 산업이 크게 주목받으면서 화장품과 뷰티산업을 중심으로 다양한 사업이 활발하게 추진됐지만, AI 등 신기술 산업의 대두로 기존 사업이 등한시되고 있는 부분을 지적하며 과거에 많은 지원과 관심을 쏟아온 사업들에 대해서도 꾸준히 키워나가고 발전시켜 효자 산업이 될 수 있도록 관계 부서의 적극적인 역할을 촉구했다.손희권(포항) 위원은 디지털 전환 지원 모델 확산 사업과 관련해 당초 의회에 제출한 사업계획 및 예산 산출 근거와 실제 사업 추진·집행 내용이 상당 부분 달라졌다고 질타하며, 특히 기업 지원 규모와 지원 대상, 마이스터고 학생 지원사업 등 세부 추진계획이 변경되는 과정에서 의회에 충분한 설명과 사전 보고가 없었다며, 의회에 제출하는 자료의 일관성과 신뢰성 확보를 강조했다.신효광(청송) 위원은 첨단 농기계 실증 팩토리 조성 및 에그테크 융복합 실증 플랫폼 구축 사업과 관련해 농업 기계화 촉진을 위해 반드시 필요한 사업이라고 강조하며 무엇보다 실증시설 구축과 기업의 기술개발 지원에 그치지 않고, 개발된 농기계와 기술이 실제 농업 현장에 적용되어 농민들의 작업 효율성과 편의성을 높일 수 있도록 관련 부서와 유기적으로 협력하여 관심과 지원을 아끼지 말 것을 촉구했다.윤종호(구미) 위원은 AI 데이터센터 유치와 관련해 전력·용수 수요 증가, 폐열 및 폐수 처리 등 지역에 미칠 영향을 면밀히 검토하고, 입지 선정에도 신중을 기할 것을 주문했다. 특히 대규모 전력 소비에 따른 전력 공급 및 주민 부담 가능성을 지적하며, 지역 에너지 자원의 활용과 전력요금 등 에너지 정책과의 연계 방안도 함께 고려해야 한다고 강조했다.정숙경(비례) 위원은 포항 바이오매스 화력발전소 재추진과 관련해 정부의 신재생에너지 정책 변화에 따른 사업의 경제성과 환경성을 재검토해야 한다고 강조했다. 특히 주민 반대와 사업 추진 과정에서의 우려를 고려해 향후 산업단지 입지 변경 협의 시 에너지 정책 방향과 환경성, 주민 수용성을 종합적으로 검토하고, 신규 바이오매스 발전사업에 대한 명확한 기준과 원칙을 마련할 것을 주문했다.최병근(김천) 위원은 도와 일부 시군 소속 방사능방재요원의 교육 이수율이 50%대에 그친 점을 꼬집었다. 그러면서 실제 재난이 발생했을 때 주민 보호 등 본연의 임무를 수행하는 데 공백이 생기지 않도록 도 차원에서 교육 이수를 체계적으로 관리하라고 주문했다.우충무(영주) 부위원장은 경북 북부권(영주·안동·예천·봉화·문경 등)에서 발생한 도시가스 내관 공사 중단으로 다수의 고령층 주민이 4억 4천만원 이상의 경제적 피해를 입은 점을 지적하며, 무료 법률 지원 및 도시가스 사용자 시설 설치비 융자 지원 등 신속한 피해 구제와 지원 대책 마련을 촉구했다.김창혁(구미) 위원장은“로봇특화단지 지정과 관련하여 도에서 준비해야 할 사안들을 꼼꼼히 챙겨봐야 한다”고 당부하는 한편 “태양광·풍력 발전사업 추진 시 설비의 내구연한과 교체·폐기 문제를 사전에 고려해야 한다”며 특히 풍력발전 설비의 부품 수급 및 유지보수 문제와 노후화에 따른 화재 위험 등을 지적하고 발전시설이 장기간 방치되는 일이 없도록 체계적인 사후관리 대책을 마련할 것을 당부했다.류정임 리포터