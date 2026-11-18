경북도문화관광공사 경영·조직 운영 전반 점검



지난 17일 열린 경북도의회 문화환경위원회(위원장 김대진)는 경북도문화관광공사 행정사무감사. 경북도의회 제공

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경북도의회 문화환경위원회(위원장 김대진)는 지난 17일 경북도문화관광공사를 상대로 2026년도 행정사무감사를 실시했다. 위원회는 경영 건전성과 조직 운영, 관광사업 추진 실태 등을 집중 점검하며 경영혁신과 관광사업 내실화를 위한 개선대책 마련을 촉구했다.우영봉 부위원장(경산)은 ‘경북관광기업지원센터 운영 내규’의 조항 중복, 오탈자, 근거법령 명칭 오류 등을 지적하며 내규 전반에 대한 정비계획 수립을 요구했다. 아울러 입주기업의 증가에도 상당수 기업의 매출 실적이 확인되지 않는 점을 짚으며, 입주 연장 및 지원 평가기준을 명확히 하고 성과관리 강화와 자생력 확보를 위한 지속적인 지원을 당부했다.공승희 위원(비례)은 보문관광단지 수상공연장에 설치된 ‘POST APEC 미디어월’에서 한복이 중국 전통의상으로 소개된 오류를 지적하며 공사의 검수·승인 책임 강조와 함께 검증체계 강화를 촉구했다. 또한 가족수당이 최대 60개월간 부당 지급되었고 관리직의 부당 수급 비중이 높은 점을 짚으며, 간부급 직원의 책임 있는 자세, 징계 규정 정비, 관리·감독 강화를 주문했다.김용현 위원(구미)은 안동호반자연휴양림과 팔공산금화자연휴양림의 지속적인 적자 및 홍보 부족을 지적하며 수익구조 개선과 운영 활성화 대책을 요구했다. 나아가 보문관광단지 내 가리야 호텔 조성사업이 공사비 증가와 소유주 간 법적 분쟁 등으로 장기간 지연되고 있음을 비판하며, 사업의 조속한 정상화와 민간투자 유치에 적극적으로 나설 것을 주문했다.박승직 위원(경주)은 경북도문화관광공사의 골프장 수익에 대한 높은 의존도와 관광단지 관리·대행사업의 지속적인 적자를 지적하며, 수익구조 개선과 설립 목적에 부합하는 관광사업 발굴을 촉구했다. 또한, 경북도의 관리·감독 미흡과 공사 내부의 소통 및 리더십 문제를 지적하며, 경영혁신과 조직 안정화를 위한 개선대책 마련을 주문했다. 또한, 보문관광단지 공동관리비의 분담금 부과액과 집행액 간 불일치로 손실이 발생한 점을 지적하며, 적정한 분담요율 산정과 입주 사업자들과의 상생을 위한 개선방안 마련을 당부했다.양유혁 위원(비례)은 새마을 관람열차의 허가 및 안전관리 미흡으로 경상북도 종합감사에서 기관경고를 받은 점을 지적하며, 시설 인수·운영 시 안전요건 확인과 운행 중단에 따른 후속 대책 마련을 주문했다. 또한, ‘초광역형 관광교통 혁신 선도지구’ 선정과 관련해 경북도문화관광공사의 역할과 책임을 명확히 하고, 관광객의 이동 불편을 해소할 수 있도록 교통·관광 예약서비스 연계와 이용자 중심의 서비스 제공을 당부했다.윤철남 위원(영양)은 ‘경북형 워케이션 상품 운영’ 사업 확대가 실제 체류 증가로 이어지고 있는지 점검하며, 이용자 요구를 반영한 상품 개선과 재이용·재방문 실적 관리를 통한 지속 가능한 관광상품 육성을 주문했다. 또한 ‘경북도 국외전담여행사 운영’ 사업이 예산 미확보로 2년간 중단된 점을 지적하며, APEC 정상회의 이후에도 해외 관광상품 판매망과 여행사 협력체계를 지속적으로 관리해 실질적인 외국인 관광객 유치로 이어지도록 당부했다.이춘우 위원(영천)은 경상북도문화관광공사 업무와의 연관성이 불분명한 간행물 발간과 연구용역, 감사패 수여 및 대행사업 추진의 적정성에 의문을 제기하고, 사장의 잦은 국내외 출장과 경영적자, 인사 운영 및 조직기강 문제를 지적했다. 이에 경상북도 차원의 철저한 감사와 관리·감독을 촉구하며, 경상북도문화관광공사 설립 목적에 부합하는 사업 추진과 적재적소의 인사 배치, 직원 역량 강화 등 조직 운영 전반의 개선을 요구했다.장명수 위원(포항)은 경상북도문화관광공사의 영업손실 및 당기순손실 발생, 매출원가 상승 등 전반적인 경영실적 악화를 강하게 질타했다. 특히 경영합리화 연구용역 결과가 실질적인 비용 절감과 경영 개선으로 이어지지 못하고 있는 점을 꼬집으며, 부서 간 중복 연구용역과 미흡한 원가분석 등 운영상 문제점을 짚어 구체적인 대책 마련을 요구했다. 아울러 보문골프클럽과 안동레이크골프클럽의 시설관리를 개선하고 고객 불편사항을 해소하는 데 적극적으로 나설 것을 거듭 강조했다.장은주 위원(비례)은 의성 문화관광단지 조성사업이 수년간 용역과 논의를 거듭하고도 뚜렷한 진전이 없는 점을 지적하며, 복잡한 토지 권리관계와 주민 우려 등을 고려해 지리적 접근성과 역사문화자원을 갖춘 금성면 일대를 검토할 것을 제안했다. 아울러, 의성군의 문화관광 발전이 상대적으로 더딘 점을 지적하며, 의성군과 협력해 구체적인 사업 추진방안을 마련하고 지역 관광 활성화에 힘쓸 것을 당부했다.김대진 위원장(안동)은 ‘안동문화관광단지 조성사업’의 사업기간 연장과 사업비 증액에도 개발성과가 미흡한 점을 지적하며, 유교문화 관광자원을 활용한 체류형 관광거점 조성과 지역경제 활성화를 촉구했다. 또한, ‘경상북도 외국인관광객 유치 지원 사업’의 신규 관광객 유치실적을 정확히 파악하고, 관광객 방문이 저조한 시군에도 지원을 확대해 도내 관광산업의 균형 있는 발전을 도모할 것을 당부했다.이어 “경북도문화관광공사는 도민의 문화·관광·예술 발전을 선도하는 기관인 만큼, 행정사무감사 지적사항을 충실히 반영해 경상북도 관광 발전에 더욱 힘써 달라”고 당부했다.류정임 리포터