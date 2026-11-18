신공항 건설 지연에 따른 주민 불편 해소 및 보상 대책 마련 촉구

도로 유지관리 내실화·소방대원 안전 및 근무 여건 개선 주문



경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 회의 전경. 경북도의회 제공

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경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청)가 지난 17일 공항투자본부·건설도시국·소방본부를 끝으로 지난 11일부터 진행된 2026년도 행정사무감사 일정을 모두 마쳤다.위원들은 이날 감사에서 대구경북신공항 건설 지연에 따른 주민 고충과 보상 방안을 집중적으로 점검하는 한편, 지방도 관리와 소방대원 안전 실태를 살폈다. 앞서 현지감사에서 지적된 사안과 관련해서는 건설도시국에 남부건설사업소 이전 계획을, 소방본부에는 청사 누수 보수 및 대원 장거리 출퇴근 해소 대책을 각각 주문했다.공항투자본부 감사에 나선 김진욱 의원(상주)은 신공항 연구용역의 발주 시기와 활용도를 따지며 사업 단계에 맞는 용역 추진과 투자유치 포럼 등 대행 행사의 예산 대비 효과 검증을 요구했다. 김재환 의원(예천)은 항공기 소음에 시달려 온 예천 주민들의 목소리를 도정에 적극 반영할 것을 당부하며, 도청신도시 산단 기업 유치와 인구 증가 등 달라진 여건에 맞춰 예천공항 민항기 취항을 재검토해 달라고 제안했다.김수문 의원(의성)은 신공항 사업 표류로 어려움을 겪는 의성 주민들의 인터뷰 영상을 감사장에서 직접 상영하며 현장의 고충을 전했다. 주민들이 보상을 기다리느라 노후 주택 수리나 과수 품종 개량조차 못 한 채 생계 피해를 입고 있음에도 반복된 면담과 조사가 실질적인 해결책으로 이어지지 않고 있다고 질타했다. 아울러 신공항 개항 시기와 연계 교통망 구축 계획을 주민들에게 투명하게 알리고 체감형 지원 대책을 서둘러 내놓을 것을 촉구했다.허복 의원(구미)은 신공항 건설 현안을 풀기 위해 대구시와 직접 협의하는 데 힘쓸 것을 주문했다. 또한 구미 AI 데이터센터 사업의 보류 보도와 관련해 전력·용수 확보 상황을 확인하고, 투자협약이 실제 사업으로 이어지도록 지속적으로 점검할 것을 당부했다. 이종평 의원(청도)은 신공항 예정지 주민들이 체감하는 시급한 과제로 토지 보상을 꼽았다. 또한 그간의 용역과 계획이 보상 착수로 이어질 수 있도록 대구시와 재원 마련 방안을 구체적으로 협의할 것을 촉구했다.김창기 의원(문경)은 신공항 개항 목표와 실제 사업 진척 사이의 차이를 짚고, 장기간 중지된 용역의 집행 내역을 점검했다. 사업 재개 시점이 불확실한 만큼 이미 지급한 착수금의 반환 가능성도 검토할 것을 요구했다. 윤승오 의원(영천)은 항공물류 기능 확보가 신공항의 경쟁력을 좌우한다며 물류단지 계획에 경북의 입장이 반영되도록 대구시와 협의할 것을 주문했다. 또한 사업이 계획대로 추진되지 않을 경우에 대비해 의성 주민을 위한 대책도 마련할 것을 요구했다.윤기현 부위원장(경산)은 포항경주공항의 노선 축소를 지적하고, 포항시와 협력해 투어버스를 확대하는 등 공항 활성화 대책을 마련할 것을 주문했다. 또한 신공항 착공 전 홍보가 도민에게 오해를 줄 수 있다며 홍보비를 줄여 의성 주민 건강검진 등 실질적인 지원에 활용할 것을 제안했다.이우청 위원장(김천)은 보상도 시작되지 않은 상황에서 개항 시기를 단정하는 데 신중해야 한다며, 의성 주민 보상 문제를 우선 해결할 것을 촉구했다. 아울러 공항 건설과 투자 유치 부서가 각각의 업무에 집중할 수 있도록 본부 조직 개편을 도지사에게 건의할 것을 주문했다.건설도시국 감사에서 윤승오 의원은 영천지역 택지개발사업의 보상 지연을 지적하며 개발공사가 사업성을 검토해 추진한 만큼 영천시에 부담을 넘기지 말고 당초 계획을 이행할 것을 주문했다. 남사재 위험도로 개선사업은 내년 초 설계에 착수할 수 있도록 준비를 당부했다. 이종평 의원은 대구경북 광역 철도(서대구~의성)·동서 횡단철도(김천~전주), 옥포 터널 개설 등 지역 교통 현안의 추진 상황을 점검하며, 주민들의 관심이 큰 사업과 도지사 공약사업을 도가 적극 챙기고 지역 의원과 추진 상황을 공유할 것을 당부했다.김창기 의원은 남부·북부건설사업소의 인력 부족 문제를 짚으며 필요한 인력을 충원할 것을 주문했다. 또한 농업기술원 이전 건립사업의 집행 상황도 살피며 공사 진도와 실제 지출 시기에 맞춰 예산을 편성할 것을 당부했다. 김재환 의원은 농촌주택개량사업의 신청 포기 현황을 살피고 겨울철을 앞두고 사업을 서둘러 마무리할 것을 당부했다. 이어 마을마다 높이와 형태가 다른 과속방지턱이 고령 운전자에게 위험이 될 수 있다며 점검과 정비를 주문했다.김진욱 의원은 농업기술원 이전 및 도로 공사 현황을 점검하면서 필수 예산의 적기 확보와 지역 업체의 참여 비율을 높여줄 것을 요청했다. 아울러 공사가 장기간 늘어지지 않도록 계속사업에 재정을 집중해 조속히 마무리 지으라고 강조했다. 허복 의원은 공모를 거쳐 칠곡군으로 낙점되었음에도 남부건설사업소의 이전 작업이 지연되는 이유를 따져 물었다. 행정 신뢰도가 훼손되지 않도록 지금까지 지연된 구체적인 경위와 향후 추진 계획을 자료로 소상히 제출할 것을 요구했다.윤기현 부위원장은 지방도 유지보수 재정을 넉넉히 확보하고 운전자가 차선을 한눈에 알아볼 수 있도록 도색과 정비 작업을 강화해 달라고 주문했다. 이와 함께 도시재생지원센터 운영과 관련해 경북연구원에 용역을 맡긴 배경과 그 결과를 서면으로 보고하라고 지시했다.이우청 위원장은 비좁은 청사에서 고생하는 직원들의 고충을 헤아리며, 남부건설사업소 이전을 위해 올해 안에 칠곡군과 부지 협상을 매듭짓고 여의치 않을 경우 대안 부지도 적극 검토하라고 촉구했다. 더불어 경북에 명목상 주소만 올려놓고 입찰이나 수의계약을 따내는 행태를 꼬집으며 도내 등록된 엔지니어링 업체의 실제 사무실 운영 상황을 전수조사하라고 지시했다.소방본부 감사에서 김재환 의원은 소방 조직 내 부당한 업무 관행을 예방하고 직원들이 서로 존중하는 근무 환경을 조성할 것을 당부했다. 또한 전기차 화재에 대비한 충전시설 안전대책과 소방차량 교통사고 예방을 위한 운전교육 강화도 주문했다. 윤승오 의원은 장거리 통근에 따른 피로와 비상 대응 차질을 우려했다. 다만 통근 거리만으로 거주지 인근에 우선 배치하면 다른 대원과의 형평성 문제가 생길 수 있다며 근무평가에 따른 공정한 인사 운영을 주문했다. 이어 영천 북부119안전센터 신설과 고경지역대 운영 재개를 본부가 직접 챙길 것을 당부했다.김창기 의원은 소방차량 사고 현황을 점검하며 안전운전 교육을 강화하고 사고 예방 성과가 우수한 소방서에 인센티브를 제공하는 방안을 제안했다. 또한 산악구조 수요를 고려한 전문구조대 운영과 인력 배치도 검토할 것을 주문했다. 허복 의원은 봉화소방서 청사 누수와 관련해 하자보증기간 내 신고와 보수 요청이 적절히 이뤄졌는지 확인해 서면으로 답변할 것을 요구했다. 또한 장시간 연속근무가 대원 안전을 위협할 수 있다며 근무 편성을 개선할 것을 주문했다.김진욱 의원은 소방서마다 용역과 검증 등 유사 업무의 처리 방식이 다르다며 본부가 일관된 기준으로 지도할 것을 주문했다. 이어 일반 대원들이 지역 실정을 살려 근무하고 출퇴근 부담을 덜 수 있도록 전보 기준을 탄력적으로 운영할 것을 제안했다. 김수문 의원은 봉화소방서 청사 누수에 대한 개발공사와 시공사의 조치 경과를 보고할 것을 요구했다. 이어 의성 산불과 고운사 피해를 언급하며 산불 진화에 활용할 수원과 진입로 확보 방안을 연구하고, 도민이 직접 심폐소생술을 실습할 기회도 마련할 것을 당부했다.윤기현 부위원장은 경산시 백천동 아파트 화재에서 주민 구조와 대피에 힘쓴 대원들의 노고를 격려하고 현장 지휘 시 대원 안전의 중요성을 강조했다. 이어 신고 접수·화재 예방·재난 대응에 인공지능(AI)을 활용하고, 의용소방대의 교육과 활동에 필요한 사무공간을 확보할 것도 주문했다.이우청 위원장은 2026년도 행정사무감사를 마무리하며 재난 현장에서 지휘관이 대원의 안전을 고려해 진입 여부를 판단할 수 있도록 간부 교육을 강화해 달라고 주문했다. 이어 경주 화재 현장에서 다친 대원들이 퇴원할 때까지 치료 과정을 세심히 살피고 동료 대원들의 심리 회복도 챙겨 달라고 당부했다. 끝으로 “건설소방위원회 의원 10명 모두가 도민의 생명과 안전을 위해 한마음으로 노력하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터