경기아트센터가 26일과 12월 11일 오후 7시 30분 경기아트센터 소극장에서 ‘2026 경기청년예술기회무대’ 한국음악·한국무용 부문 공연을 차례로 선보인다.
‘경기청년예술기회무대’는 경기도를 기반으로 활동하는 청년 예술가들이 공연장에서 자신의 작품과 예술적 시도를 관객에게 선보이고, 그 경험을 바탕으로 예술 현장에 자리 잡을 수 있도록 마련한 사업이다. 경기아트센터는 클래식·국악·실용음악·발레·한국무용·연극 등 6개 장르에서 공연 기회를 제공하고 있다.
26일 한국음악 부문에서는 ‘GGAC 청년 국악관현악’의 <경계를 넘어, 빛으로 서다>를 선보인다. 경기시나위오케스트라 부지휘자 이경은이 예술감독과 지휘를 맡고, 경기청년프로젝트 국악관현악단이 연주한다. 경기청년프로젝트 국악관현악단은 경기청년예술기회무대 공모를 통해 선발된 청년 국악 연주자들로 구성됐다.
프로그램은 이상규의 <16개 타악기를 위한 시나위>, 이경은의 <불멸의 밤>, 상주아리랑을 주제로 한 최지혜의 국악관현악 <미월>과 협주곡 두 편으로 구성된다. 정소희는 직접 작곡한 대금 협주곡 <은하수>의 협연자로 나서고, 김선옥은 이정호가 작곡한 거문고 협주곡 <숨>을 연주한다.
1장 ‘복을 부르는 길’에서는 복을 기원하는 소리와 장단을 따라 사람들이 하나둘 모여든다. 2장 ‘탈 너머의 우리’에서는 탈로 얼굴을 가리자 평소 드러내지 않던 모습이 춤사위에 묻어난다. 마지막 3장 ‘탈, 탈 털어 무탈하게’에서는 서로 다른 몸짓이 한바탕 춤판으로 이어진다.
청년 무용수들은 탈을 쓴 서로의 낯선 모습에 웃음을 나누고 장단을 주고받으며, 마음에 머물던 걱정이 조금씩 풀리는 순간을 춤으로 표현한다.
두 공연은 모두 전석 무료이며 한국음악 공연은 7세 이상, 한국무용은 초등학생 이상 관람할 수 있다.
안승순 기자