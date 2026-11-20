

한국음악 ‘경계를 넘어, 빛으로 서다’ 연습 모습. 경기아트센터 제공



한국무용 ‘탈, 탈 털어 무탈하게’ 연습 모습. 경기아트센터 제공

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경기아트센터가 26일과 12월 11일 오후 7시 30분 경기아트센터 소극장에서 ‘2026 경기청년예술기회무대’ 한국음악·한국무용 부문 공연을 차례로 선보인다.‘경기청년예술기회무대’는 경기도를 기반으로 활동하는 청년 예술가들이 공연장에서 자신의 작품과 예술적 시도를 관객에게 선보이고, 그 경험을 바탕으로 예술 현장에 자리 잡을 수 있도록 마련한 사업이다. 경기아트센터는 클래식·국악·실용음악·발레·한국무용·연극 등 6개 장르에서 공연 기회를 제공하고 있다.26일 한국음악 부문에서는 ‘GGAC 청년 국악관현악’의 <경계를 넘어, 빛으로 서다>를 선보인다. 경기시나위오케스트라 부지휘자 이경은이 예술감독과 지휘를 맡고, 경기청년프로젝트 국악관현악단이 연주한다. 경기청년프로젝트 국악관현악단은 경기청년예술기회무대 공모를 통해 선발된 청년 국악 연주자들로 구성됐다.프로그램은 이상규의 <16개 타악기를 위한 시나위>, 이경은의 <불멸의 밤>, 상주아리랑을 주제로 한 최지혜의 국악관현악 <미월>과 협주곡 두 편으로 구성된다. 정소희는 직접 작곡한 대금 협주곡 <은하수>의 협연자로 나서고, 김선옥은 이정호가 작곡한 거문고 협주곡 <숨>을 연주한다.12월 11일 무대에 올려지는 한국무용 부문 <탈, 탈 털어 무탈하게>는 저마다 걱정을 안고 모인 사람들이 탈을 쓰고 한바탕 어울려 노는 과정을 그린 작품이다. 제목에는 얼굴에 쓰는 ‘탈’, 근심을 ‘탈탈’ 털어내는 몸짓, 서로의 ‘무탈’을 비는 마음을 함께 담았다.1장 ‘복을 부르는 길’에서는 복을 기원하는 소리와 장단을 따라 사람들이 하나둘 모여든다. 2장 ‘탈 너머의 우리’에서는 탈로 얼굴을 가리자 평소 드러내지 않던 모습이 춤사위에 묻어난다. 마지막 3장 ‘탈, 탈 털어 무탈하게’에서는 서로 다른 몸짓이 한바탕 춤판으로 이어진다.청년 무용수들은 탈을 쓴 서로의 낯선 모습에 웃음을 나누고 장단을 주고받으며, 마음에 머물던 걱정이 조금씩 풀리는 순간을 춤으로 표현한다.두 공연은 모두 전석 무료이며 한국음악 공연은 7세 이상, 한국무용은 초등학생 이상 관람할 수 있다.안승순 기자