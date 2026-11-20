

서울시 균형성장정책 간담회

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서울특별시의회 의원연구단체 ‘서울균형성장정책연구회’(대표의원 이영실)는 19일 서울시의회 제1대회의실에서 지역 소상공인연합회 회장단과 ‘서울시 균형성장정책 간담회’를 개최했다.이날 간담회는 연구회 의원들이 지역 소상공인연합회 회장단을 만나 경영 애로사항과 정책 건의사항을 듣고, 골목상권 활성화를 위한 지원 방안을 논의하기 위해 마련됐다.서울균형성장정책연구회는 이영실 대표의원을 비롯해 고기판·김병진·김정애·박계홍·봉양순·양평호·유만희·이동화·이영숙·이현찬·최두호·한기영·허광행·홍은정 의원 등 15명으로 구성돼 있다.이날 참석자들은 지역별 상권 여건과 소상공인의 경영 애로사항을 공유하고, 서울시 지원 정책의 현장 적용 실태를 점검했다. 회장단은 지역에서 접수한 건의사항과 지원사업의 한계를 설명했으며, 의원들은 제도·예산 검토와 자치구 협의가 필요한 과제를 논의했다.회장단은 전통시장과 골목형상점가에 지원이 집중되면서 그 외 소상공인들이 정책 혜택에서 소외되고 있다고 지적했다. 지역과 업종별 실태를 반영해 지원 대상을 확대하고, 지원사업의 자부담이 영세 상인의 참여를 어렵게 하는 문제도 개선해 달라고 요청했다.행정 매니저 지원의 연속성 확보도 주요 건의사항으로 제시됐다. 회장단은 지원 기간이 6개월에 그쳐 업무가 익숙해질 무렵 사업이 종료된다며 연 단위 지원을 요청했다. 별도 사무실 없이 영업장 일부에서 연합회 업무를 처리하는 어려움도 전하며, 정책 안내와 상담을 위한 활동 공간 확보를 건의했다. 이와 함께 소상공인 우수 상품의 온라인 판로 확대와 디지털 전환 지원, 정례적인 소통 체계 마련도 요청했다.이영실 대표의원은 소상공인 상생 플랫폼 구축과 지원 체계 개선을 위한 현장 제안을 바탕으로 연구회 차원의 연구 용역을 추진하겠다고 밝혔다. 참석 의원들도 지역 회장단과 지속적으로 소통하고, 활동 공간 확보를 위해 자치구와 협의하는 등 건의사항을 의정활동에 반영하겠다고 말했다.이 대표의원은 “소상공인의 어려움과 필요한 지원을 함께 논의하는 것이 연구회 설립 취지”라며 “간담회에서 제기된 과제를 정책 연구로 구체화하고, 현장에 필요한 실효성 있는 지원 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.김태이 리포터