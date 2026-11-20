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서울특별시의회 이인식 의원(더불어민주당, 금천1)은 지난 18일 제340회 정례회 본회의 5분 자유발언에서 가산디지털단지의 소방 대응 취약성을 지적하고, 가산119안전센터 신설을 위한 구체적인 추진계획 마련을 서울시에 촉구했다.가산디지털단지는 지식산업센터 119개, 입주기업 1만 3837개, 근로자 약 16만 6000명 이 밀집한 서울의 주요 산업지역이다. 최근 대형 데이터센터도 늘어나면서 화재 위험에 대한 우려가 커지고 있다.현재 금천구에는 데이터센터 9개소가 완공됐으며, 4개소가 추가로 건축을 추진 중이다. 완공된 시설은 모두 가산동에 위치하고 있으며, 이 중 6개소에는 리튬이온 또는 리튬인산철 배터리가 설치돼 있어 화재 발생 시 열폭주와 재발화 등에 대비한 소방 대응이 필요하다.실제로 지난 9월 29일 가산디지털단지 내 AI 데이터센터에서 발생한 화재는 진압에 3시간 이상 걸렸다. 경부선 철도와 안양천으로 인한 지리적 단절, 수출의 다리 일대의 상습 교통정체도 소방차의 신속한 현장 접근을 어렵게 하는 요인으로 지적됐다.이 의원은 “화재 초기 대응의 골든타임은 5분인데, 가산디지털단지는 소방차 도착까지 10~15분 이상 소요될 수 있는 구조적 취약성을 안고 있다”며 “산업시설은 고도화되고 화재 위험은 커지고 있지만, 소방 대응체계는 이를 따라가지 못하고 있다”고 지적했다.이어 가산119안전센터 신설 필요성이 꾸준히 제기됐음에도 구체적인 건립계획으로 이어지지 못한 점을 문제 삼으며, 산업구조 변화에 맞춰 소방안전 인프라를 확충해야 한다고 강조했다.이 의원은 서울시에 ▲2027년도 가산119안전센터 신설 타당성 조사용역비 본예산 편성 ▲부지 확보와 건립 예산, 착공·준공 일정을 포함한 단계별 추진계획 수립 ▲안전센터 설치 전 소방 대응 공백을 줄이기 위한 대책 마련을 요구했다.이 의원은 “서울시가 첨단산업 육성과 도시경쟁력 강화를 강조하면서 산업현장의 안전을 뒷받침할 기반시설 확충에는 소극적”이라며 “관계기관 협의와 검토만 반복하지 말고 구체적인 해결 방안을 마련해야 한다”고 말했다.끝으로 “화재는 행정절차가 끝날 때까지 기다려 주지 않는다”며 “가산119안전센터는 시민의 생명과 서울의 핵심 산업기반을 보호하기 위한 필수 안전 인프라인 만큼, 2027년 예산 편성을 시작으로 실질적인 건립 절차에 착수해야 한다”고 촉구했다.김태이 리포터