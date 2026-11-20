

이병도 서울시의원

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서울특별시의회 보건복지위원회 이병도 의원(더불어민주당, 은평2)은 지난 12일 제340회 정례회 시민건강국 행정사무감사에서 ‘손목닥터9988’의 가입·인증 관리와 재인증 절차의 문제점을 지적하고, 사업 운영 체계 개선을 촉구했다.서울시 제출 자료에 따르면 2026년 9월 말 기준 손목닥터9988 전체 가입자 약 300만 명 중 미인증 가입자는 46만 3000명으로 전체의 15.4%를 차지했다. 이들에게 적립된 포인트는 약 41억 8000만원이다.이 의원은 “별도의 자격 확인 없이 가입과 포인트 적립을 허용하고, 포인트를 전환해 사용할 때 인증하는 이원화된 구조가 문제”라며 “미인증자의 향후 인증 여부와 포인트 사용 시점을 예측하기 어려워 정확한 사업 규모 파악과 예산 추계를 어렵게 하고 있다”고 지적했다.가입 자격 확인 방식도 개선이 필요하다고 밝혔다. 서울시민은 행정정보 공동이용으로 자격을 확인하지만, 서울시민 외 직장인과 자영업자는 재직증명서나 사원증 등 증빙 서류를 제출해 인증받고 있다. 이 의원은 서류 제출 방식의 위·변조 가능성을 지적하며 공신력 있는 인증 관리 체계 마련을 요구했다.지난 10월 처음 실시한 재인증 절차와 시점도 문제로 제기했다. 2021~2022년 가입자 7만 6331명을 대상으로 진행한 1차 재인증 결과, 1만 9060명(25%)이 재인증을 완료하지 못했으며, 이 가운데 998명은 신청 후 반려된 것으로 확인됐다.이 의원은 “재인증이 예산안 편성 이후 진행돼 그 결과가 내년도 예산에 제대로 반영되지 못했다”며 “앞으로 재인증 절차와 시기를 정비해 그 결과를 예산 추계에 반영해야 한다”고 강조했다.끝으로 이 의원은 손목닥터9988의 가입·인증 절차 일원화, 자격 증빙 기준 강화, 체계적인 재인증 계획 수립을 주문하며 “정확하고 투명한 자격 관리와 예산 추계가 이뤄질 수 있도록 사업 운영 체계를 정비해 달라”고 당부했다.김태이 리포터