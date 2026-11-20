

추미애 경기도지사가 16일 경기도의회 제395회 정례회 제4차 본회의에서 2027년 예산안을 설명하고 있다. 경기도 제공

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추미애 경기도지사가 19일 마무리된 민선9기 첫 경기도의회 행정사무감사와 관련해 제기된 정책·사업별 지적 사항을 적극 수용하라고 각 실·국과 사업소, 산하 공공기관에 지시했다.홍은광 경기도대변인은 20일 서면 브리핑을 통해 “추 지사가 ‘행정사무 감사는 도정의 미흡한 부분을 점검하고 개선 방안을 찾는 매우 중요한 과정’이라며 이같이 지시했다”고 밝혔다.추 지사는 이어 각 실·국은 도의회 지적사항별 개선 방안을 마련하고 이행 상황을 지속 점검하는 한편, 도민이 체감할 수 있는 정책 변화로 연결할 수 있도록 해 달라고 당부했다.홍 대변인은 “6일부터 14일간 진행된 행정사무 감사 기간 동안 경기도의회는 상임위원회별로 도의 경제정책과 노동정책, 주택 보급, 의료, 교통 등 다양한 분야에서 다양한 정책적 제안을 했다”며 “도는 특히, 산하 공공기관 운영, 필수 민생 사업의 사각지대 해소, 소상공인·취약계층 지원 등 총 96개 과제에 대한 개선 방안을 집중 점검할 예정”이라고 덧붙였다.그러면서 “경기도는 각 실·국의 후속 조치가 실제 정책 개선과 현장의 변화로 이어지도록 계속해서 점검하고 실행하겠다”며 브리핑을 마쳤다.안승순 기자