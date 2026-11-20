

▲김미숙 경기도의회 부의장과 장민수 의원이 19일 경기도경제과학진흥원에서 열린 제12회 나눔천사페스티벌 산타원정대에 참석해 선물 상자를 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김미숙 부의장(더불어민주당, 군포3)이 11월 19일 경기도경제과학진흥원에서 개최된 ‘제12회 나눔천사페스티벌 산타원정대’ 행사에 참석해 나눔 문화를 이끌어온 후원자 및 관계자들에게 감사와 축하를 전하고, 아동의 행복한 성장과 희망찬 미래를 뒷받침하기 위한 지속적인 관심과 지원을 약속했다.이번 행사는 그동안 사랑과 나눔을 실천해 온 후원자들과 현장 관계자들의 노고를 격려하는 한편, 어려운 환경에 처한 아동들에게 따뜻한 희망을 전달하고자 마련됐다. 현장에는 장민수 경기도의원(더불어민주당, 안양5)도 동석해 아이들에게 전달할 선물을 직접 포장하며 나눔 활동에 힘을 보탰다. 참석자들은 정성껏 준비한 선물이 아동들에게 따뜻한 기쁨과 위로가 되기를 기원하며 관계자들과 함께 뜻깊은 시간을 가졌다.이날 축사에 나선 김 부의장은 과거 약사로 재직하던 시절 초록우산 후원자로 활동했던 각별한 인연을 언급했다. 작은 정성이라도 아이들에게 보탬이 되길 바랐던 당시의 기억을 공유한 김 부의장은 경기도의회 부의장 자격으로 다시 나눔 현장에 함께하게 된 감회를 전했다.김 부의장은 “내가 건넨 작은 마음 하나가 누군가에게는 추운 겨울을 견디게 하는 온기가 되고, 작은 정성이 한 아이에게는 세상을 살아갈 희망이 되기도 한다”며 나눔의 가치를 강조했다.또한 “여러분이 묵묵히 실천해 오신 나눔은 단순히 무언가를 주는 것이 아니라, 아이들에게 ‘너는 혼자가 아니야. 우리가 언제나 너를 응원하고 있어’라는 사랑의 메시지를 전하는 일”이라고 설명하며, “여러분 한 분 한 분이 우리 아이들에게는 산타이자 세상에서 가장 따뜻한 희망”이라고 사의를 표했다.아울러 아동의 권리와 복지 향상을 위한 의정활동 의지도 분명히 했다. 김 부의장은 “아이들이 어려운 환경 때문에 꿈을 포기하지 않고, 사랑받고 있다는 믿음 속에서 마음껏 꿈꾸며 성장할 수 있도록 경기도의회도 더욱 세심하게 살피고 함께하겠다”고 밝혔다.끝으로 김 부의장은 “한 해를 마무리하는 시기에 아이들을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 모든 분께 깊이 감사드린다”며 “여러분의 소중한 나눔이 아이들의 내일을 밝히는 희망의 씨앗이 되기를 바란다”고 덧붙였다.양승현 리포터