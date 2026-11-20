

이영숙 서울시의원 시정질문 사진

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서울특별시의회 이영숙 의원(더불어민주당, 도봉1)은 지난 19일 서울시의회 시정질문에서 2027년 6월 개관 예정인 서울아레나의 교통·안전·숙박·산업 연계 준비가 미흡하다고 지적하고, 오세훈 서울시장에게 5대 개선대책 추진을 요구했다.서울아레나는 최대 2만 8000명을 수용하는 대형공연장과 7000명 규모의 중형공연장 등을 갖춘 국내 최대 공연장으로, 서울시는 개관 후 연간 100회 이상의 공연과 270만 명의 관람객 방문을 예상하고 있다.그러나 연계 기반시설의 준공은 개관 시기보다 늦어질 전망이다. 동부간선도로 창동·상계구간 지하차도는 준공이 2028년으로 연기됐으며, 중랑천 수변공원도 2028년 이후 공사가 예정돼 있다. 숙박·상업시설이 들어설 창동역 복합환승센터는 2032년 준공 예정이고, 농협 하나로마트 부지는 지난 10년간 개발계획 협의가 진행 중이다.이 의원은 “기존 사업을 묶어 ‘K-엔터타운 창동’이라는 이름으로 2조 7000억 원 투자계획을 발표했지만, 서울아레나 개관 시점에도 도로와 수변공원, 숙박시설이 완성되지 않는다”며 개관 당시 주변 기반시설이 갖춰지지 않을 가능성을 지적했다.창동역 4호선 승강장의 안전 문제도 제기했다. 교통영향평가에 따르면 대형 공연 개최 시 공연장 일대에 최대 4만 5000명이 모이고, 공연 전후 약 2만 명이 지하철을 이용할 것으로 예상된다.그러나 창동역 4호선 승강장 확장 공사는 시행사의 공사 미이행으로 중단된 상태다. 이 의원은 서울시와 서울교통공사가 서울아레나 개관과 승강장 공사 중단 상황을 연계해 파악하지 못했다고 지적하며 “평소에도 혼잡한 승강장에 공연 관람객이 한꺼번에 몰리면 안전사고로 이어질 수 있다”며 공사 재개와 별도 인파 관리대책 마련을 촉구했다.대중음악지원시설 조성 차질도 지적했다. 서울시와 문화체육관광부의 공동운영 협의가 결렬되면서 시설 조성비 80억 원과 운영비 20억 원 등 국비 100억 원 지원이 무산됐다. 이 의원은 정식 협약도 체결되지 않은 상황에서 국비 확보를 전제로 예산안을 제출하고 서울시 직접 운영계획을 발표한 경위를 따져 묻고, 대체 재원 확보와 서울아레나 동시 개관 가능성을 점검했다.이어 오 시장에게 ▲창동역 4호선 승강장 확장공사 재개와 안전대책 수립 ▲대중음악지원시설 국비 100억 원 확보 및 동시 개관 ▲단기 숙박·체류형 관광대책 마련 ▲서울시·도봉구·운영사·상인·주민 간 지역상생협약 체결 ▲창동 일대 사업의 통합 실행계획과 상시 관리체계 구축 등 5개 사항을 요구했다.이에 오 시장은 서울아레나 개관 준비에 여러 문제가 있다는 지적에 동의하고, 제시된 5개 대책을 모두 추진하겠다고 밝혔다. 아울러 전략거점사업의 통합관리와 성과평가 근거 마련을 위한 「서울특별시 지역균형발전 지원 조례」 개정에도 협조하겠다는 뜻을 밝혔다.이 의원은 “서울아레나는 공연장 하나를 짓는 사업이 아니라 동북권을 문화산업 거점으로 바꿀 기회”라며 “시장이 약속한 5대 대책이 선언에 그치지 않도록 추진 과정과 결과를 점검하겠다”고 말했다. 이어 “‘다시, 강북 전성시대’가 진정성 있는 약속이라면 구호가 아닌 예산과 실행, 도봉주민의 삶의 변화로 증명해야 한다”고 강조했다.김태이 리포터