

▲장한별 경기도의회 의회운영위원장이 19일 경기도지사 비서실 등 정무라인을 대상으로 열린 행정사무감사에서 위원장석에 서서 증인 선서를 받고 있다. (사진=경기도의회)



▲장한별 경기도의회 의회운영위원장(왼쪽)이 19일 경기도 정무라인을 대상으로 열린 행정사무감사에서 증인 대표로부터 선서문을 전달받고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 의회운영위원회(위원장 장한별, 더불어민주당, 수원4)가 11월 19일 경기도지사 비서실과 경기도지사 및 경제부지사 보좌기관, 대변인, 경기도 홍보기획관, 소통협치관, 중앙협력본부를 대상으로 행정사무감사를 진행했다.위원회는 경제부지사를 추가 증인으로 채택해 실시한 이번 감사에서 ‘민선 9기 경기도정 운영 방향에 대한 철저한 검증’을 핵심 목표로 삼고, 도민을 위한 실효성 있는 정책 수립을 뒷받침하고자 합리적 비판과 정책 대안 제시에 주력했다.장한별 위원장은 경기도 경제부지사의 감사 출석과 관련해 “경제부지사의 행정사무감사 참석이 경기도의회와 민선 9기 경기도정 간 원활한 소통의 시작점이 되길 바란다”고 밝혔다.이날 위원들은 각 기관의 주요 현안을 다각도로 짚었다. 경기도지사 비서실 및 경기도지사·경제부지사 보좌기관을 상대로는 경기청사 매각 검토 관련 대변인 브리핑 문제와 경기도 청원 조기 종료, 경기도지사 발언 논란 등을 집중적으로 추궁했다.이어 대변인에게는 언론의 도정 비판에 대처하는 대변인실의 대응 방식을 질의했으며, 경기도 홍보기획관을 대상으로는 여론조사의 효과성을 보완할 방안과 GTV 및 유튜브 홍보 채널 간 기능 배분 문제 등을 점검했다. 소통협치관과 중앙협력본부에 대해서는 행정사무감사 요구자료 지연 제출 문제와 매년 반복되는 국비 공모사업 추진의 실질적 성과 도출 필요성 등을 지적하며 책임감 있는 업무 수행을 촉구했다.특히 이번 감사는 효율적인 의사 진행 방식으로도 주목받았다. 장 위원장은 집행부의 불필요한 행정 부담을 완화하기 위해 감사에 필요한 자료는 사전에 충분히 요구하도록 조치했다. 감사 당일에는 추가 자료 요청을 가급적 지양하고 질의 도중 불가피한 경우에 한해서만 예외적으로 자료를 요청하는 방식으로 회의를 이끌었다.이 같은 운영 방식은 의회와 집행부가 상호 존중과 협력을 토대로 불필요한 업무 관행을 개선해 나가는 성숙한 지방자치의 모범 사례로 평가받고 있다.감사를 마무리하며 장 위원장은 민선 9기 경기도정의 성공적인 운영을 뒷받침하는 보좌진의 역할을 강조했다. 아울러 도정 주요 현안의 원활한 조율과 1,425만 경기도민을 위한 정책 홍보, 민선 9기 도정 정책 실현을 위한 대외협력 등 각 기관이 본연의 임무에 충실해 줄 것을 당부했다.양승현 리포터