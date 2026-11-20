

▲남종섭 경기도의회 의장이 20일 의장 집무실에서 기획재정위원회 소속 초선의원들과 차담회를 열고 의정활동 지원 방안에 대해 발언하고 있다. (사진=경기도의회)



▲남종섭 경기도의회 의장이 20일 의장 집무실에서 기획재정위원회 소속 초선의원 5명과 마주 앉아 의회 운영 및 예산안 심사 등에 관한 의견을 나누고 있다. (사진=경기도의회)

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남종섭 경기도의회 의장(더민주, 용인3)이 제12대 의회의 중심축인 초선의원들과 소통의 폭을 넓히기 위해 상임위원회별 차담회를 시작했다.이번 차담회는 초선의원들의 다양한 목소리를 의회 운영에 반영하고, 보다 원활한 의정활동을 위한 지원 방안을 함께 모색하기 위해 마련됐다.남 의장은 첫 일정으로 20일 의장 집무실에서 기획재정위원회 소속 초선의원인 김영수(더민주, 화성8)·김운남(더민주, 고양11)·박정균(더민주, 비례)·유필선(더민주, 여주2)·이성원(더민주, 시흥5) 의원 등과 만나 대화를 나눴다. 이 자리에서 남 의장은 최근 행정사무감사 일정을 소화한 의원들의 노고를 격려하고, 향후 진행될 예산안 심사를 비롯한 의정활동 전반에 대한 건의사항과 의견을 경청했다.현재 제12대 경기도의회는 전체 의원 167명 가운데 96명(57.5%)이 초선의원으로 구성돼 의회 운영과 의정활동에서 높은 비중을 차지하고 있다. 각 의원이 다방면에서 축적한 전문성과 현장 경험을 보유하고 있는 만큼, 남 의장은 지속적인 소통을 통해 이들의 참신한 시각을 의정활동과 의회 운영에 적극 접목해 나갈 계획이다.상임위원회별 초선의원 차담회는 이날 기획재정위원회를 필두로 오는 23일 교육행정위원회, 24일 안전행정위원회 순으로 순차 진행되며, 제395회 정례회 회기가 마무리되는 12월 17일까지 계속될 예정이다.남 의장은 “제12대 의회 첫 행정사무감사를 마무리하기까지 애써주신 의원님들께 감사드린다”며 “곧바로 새해 예산안 심사가 이어지는 만큼 의원님들이 의정활동에 전념할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.이어 남 의장은 “초선의원님들은 제12대 의회를 이끌어가는 중요한 중심축”이라며 “의원 한 분 한 분의 경험과 의견이 의회에 새로운 활력을 불어넣고 있다”고 평가했다. 아울러 “앞으로도 의원님들의 목소리를 가까이에서 듣고, 다양한 생각과 제안이 의회 운영에 충실히 반영되도록 하겠다”고 강조했다.양승현 리포터