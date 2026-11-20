

박채아 경북도의원

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경상북도의회 박채아 의원(경산4, 국민의힘)은 19일 재개된 보건복지국 행정사무감사에서 포항·김천·안동 등 도내 3개 의료원의 장애인표준사업장 용역계약 운영 실태를 지적하고, 장애인 근로자의 실질적인 과업 참여 보장과 계약 관리·감독 강화를 촉구했다.박 의원은 3개 의료원이 장애인표준사업장과 체결한 용역계약을 점검한 결과, 장애인 근로자의 실제 과업 참여와 관련 기준 준수 여부에 대한 확인 및 관리가 미흡하다고 지적했다. 특히 일부 용역에서 장애인 근로자의 참여 실적이 부족한 정황을 확인하고, 계약별 투입 인력과 수행 실적을 철저히 검증할 것을 요구했다.현행 「장애인고용촉진 및 직업재활법」은 장애인 일자리 창출과 고용 확대를 위해 장애인표준사업장 생산품 우선구매를 규정하고 있으며, 관련 법령은 일정 요건을 갖춘 장애인표준사업장과 직접 수행하는 용역에 대해 수의계약을 허용하고 있다.그러나 박 의원은 계약 체결과 대금 지급에만 치중하고 장애인 근로자의 실제 고용과 과업 참여 여부를 확인하지 않는다면 제도의 취지를 훼손할 수 있다고 지적했다.박 의원은 “장애인표준사업장에 대한 우선구매와 수의계약 특례는 장애인에게 실질적인 일자리를 제공하기 위한 정책적 배려”라며 “장애인이 해당 용역에 얼마나 참여하는지 확인하지 않는다면 제도의 목적을 달성했다고 볼 수 없다”고 강조했다.이어 “공공의료기관이 장애인 고용을 촉진해야 함에도 형식적인 계약과 부실한 이행 관리에 머무르는 것은 부적절하다”고 지적했다.끝으로 박 의원은 “장애인 고용 지원 제도가 단순히 수의계약을 체결하기 위한 수단으로 변질돼서는 안 된다”며 “3개 의료원은 장애인표준사업장 용역계약의 이행 실태와 장애인 근로자 참여 현황을 전면 재점검하고, 미흡한 사항은 즉시 시정해야 한다”고 촉구했다.김태이 리포터