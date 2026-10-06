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자연과 책이 만나는 가을 축제…서초, ‘양재천 품은 양재도서관’

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10월 10일~11월 8일까지 매주 토·일 진행


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서울 서초구 ‘양재천 품은 양재도서관’ 안내문.
서초구 제공


서울 서초구가 서초문화재단과 함께 10월 10일부터 11월 8일까지 매주 토·일요일 양재도서관 일대에서 ‘양재천 품은 양재도서관: 물길 따라 그림책 여행’을 운영한다고 6일 밝혔다.

‘양재천 품은 양재도서관’은 자연과 책, 체험과 예술이 함께하는 야외도서관으로 ‘물길 따라 그림책 여행’을 주제로 자연, 관계, 감정, 꿈, 힐링 등 다섯 가지 이야기를 5주에 걸쳐 선보인다. 매주 새로운 주제에 맞춰 그림책과 나이별·장르별 도서를 소개한다. 책의 내용을 바탕으로 한 공연·강연·체험 프로그램도 운영된다.

첫날인 10일에는 축제의 시작을 알릴 ‘양재천 야외도서관 개관식’이 열린다. 개관식에서는 동화 풍선아트 퍼포먼스 등 공연과 양재도서관에서 5년 이상 활동한 주민 봉사자에게 감사장을 전달하는 시간을 갖는다.

행사가 진행되는 양재천 메타세쿼이아길에는 그림책테마·자유독서·키즈·몰입독서·공연존 등이 마련된다. 방문객은 빈백과 캠핑 의자, 1인 텐트 등에서 자유롭게 책을 읽을 수 있다. 양재천이 한눈에 들어오는 독서계단에서 공연도 관람할 수 있다. 방문객은 지역 동네 책방지기의 추천 도서를 만나거나 만들기 체험과 작품 전시 등을 즐길 수도 있다. 자세한 사항은 서초구립 양재도서관으로 문의하면 된다.

구는 이번 행사를 통해 어린이들은 그림책 이야기를 공연과 놀이로 경험하게 되고 어른들은 자신의 관심사에 맞는 책을 발견하는 기회를 얻게 될 것으로 기대한다. 전성수 구청장은 “가을 양재천에서 가족과 함께 책을 읽고 공연을 즐기며 여유로운 시간 보내시길 바란다”며 “앞으로도 주민이 일상 가까이에서 책과 문화를 자연스럽게 접하고 모든 세대가 즐길 수 있는 독서환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.


송현주 기자
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