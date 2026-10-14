서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

아빠육아 늘면 부담은 ‘뚝’ 행복은 ‘쑥’… “서

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

하루에만 3900명… 서대문 명소 홍제폭포

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동에서 ‘읽고 마시고 예술하라’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동대문 ‘왕산로 빛의거리’ 최우수상 수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

피아졸라·헨델… ‘마포중도’서 느끼는 만추

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

27일 서울시향 현악앙상블 공연
초등생 이상 누구나 400명 무료


  •
서울 마포구 ‘우리동네 실내악’ 포스터


서울 마포구는 오는 27일 마포중앙도서관에서 서울시립교향악단과 함께하는 ‘우리동네 실내악’을 개최한다고 13일 밝혔다. ‘우리동네 실내악’은 시립교향악단이 도서관과 학교, 공연장 등을 찾아가 무료 실내악 공연을 선보이는 사회공헌 사업이다.

약 60분간 시립교향악단 현악 앙상블 10명의 연주로 진행된다. 하프와 트럼펫, 바이올린 독주까지 더해지며, 김진근 시립교향악단 악보위원의 해설을 통해 곡 배경과 감상 포인트도 알기 쉽게 전달받을 수 있다. 그리그의 ‘홀베르그 모음곡’ 중 전주곡, 헨델의 ‘시바 여왕의 도착’, 드보르자크 오페라 ‘루살카’의 ‘달에게 바치는 노래’ 등 클래식 명곡을 연주한다. 또 영화 ‘오즈의 마법사’ 중 ‘오버 더 레인보우’와 피아졸라의 ‘부에노스아이레스의 사계’ 중 ‘겨울’ 등 친숙한 곡도 선보인다.

초등학생 이상이면 누구나 참여할 수 있으며, 관람 정원은 400명이다. 관람료는 무료다. 참여 신청은 오는 13일부터 마포중앙도서관 누리집에서 할 수 있다. 유동균 구청장은 “가족과 이웃이 가까운 도서관에서 아름다운 선율과 함께 가을밤의 여유를 느끼길 바란다”고 말했다.


김동현 기자
2026-10-14 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동작구청장, 취임 100일도 주민 곁에서

소통데이 연 류삼영 구청장

‘MZ 레트로성지’ 해방촌의 가을밤 [현장 행정]

사흘간 2400명… 상인 “구에 감사” 김경대 청장 “매력 더널리 알릴것”

일반 중학생 교류·친목의 장… 송파구청장배 축구대회

구 중학교 19개교·376명 참여 의료진·안전요원 등 배치 계획

놀이로 분리배출 배우는 ‘마포 자원순환구조대’

어린이집 등 ‘바다 지키는’ 교육 유동균 청장 “습관으로 이어지길”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr