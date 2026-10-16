이재준 시장, “글로벌 첨단과학연구도시 수원에 투자하세요”

수원특례시가 15일 싱가포르 아마라 호텔에서 현지 기업 24개사를 대상으로 ‘경제자유구역 후보지 수원지구’ 투자유치설명회를 열었다.
이날 설명회에서는 경제자유구역 후보지 수원지구 투자유치 설명, 수원시 투자유치 홍보대사 앤드류 김 ㈜레이저발테크놀러지 대표의 사례 발표, 투자 의향서(LOI) 전달식, 외국인 투자 절차 안내 등으로 진행됐다.
2024년 수원시와 투자협약을 체결한 ㈜레이저발테크놀러지는 인텔리전트 엔지니어링 플랫폼 전문기업으로 싱가포르에 본사가 있고, 수원에 알앤디(R＆D)센터가 있다.
설명회에 참석한 기업 중 6개 기업이 이재준 수원시장에게 총 1억 1,280만 달러(1518억 원) 규모 투자의향서(LOI)를 전달했다.
이어 “세계로 뻗어나가는 싱가포르의 기업들이 마음껏 도전하고, 한국에서 미래를 설계할 수 있도록, 수원이 든든한 파트너가 되겠다”며 “기업인 여러분과 힘을 모아 세계 첨단산업의 흐름을 선도하겠다”고 말했다.
엄상근 수원시 경제자유구역추진단장은 ▲수원의 입지·산업 환경 ▲투자 인센티브 ▲반도체·인공지능(AI)·바이오 등 첨단산업 중심의 수원 알앤디(R＆D) 생태계 등을 설명하고, 글로벌 기업과 협력 가능성을 제시했다. 또 싱가포르 기업의 한국 진출, 경기경제자유구역 후보지 수원지구 투자 기회 등을 소개했다.
안승순 기자