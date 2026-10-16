오늘 만큼은 동심도 풍성

윤수혁 서울시의원, 동대문 패션 상인 상생
이광희 서울시의원, 양천구 지역현안 해결
김미숙 경기도의회 부의장 “점자는 세상과
경기도의회 미래과학협력위원회 “스타트업이
오세훈 “서울 25개 자치구 현안 언제든 함께 논의
이승로 “시민 체감할 수 있는 실질적 행정 변화”
“100가지 꿈, 현실이 된다”… 구민 제안서 출발
김동욱 구청장 ‘공감 토크’ 진행
재건축·세제 등 67개 공약 발표한 강남
김현기 구청장 취임 100일 청사진
은평 “수요일엔 동네에서 교수님 특강 어때요”
수요순회특강… 건강·대중문화 등
김미경 “대학과 지역연계 넓힐것”
동대문구, 최정원·자우림과 ‘동대문페
“한가위에 경기 전통주 한잔 어때요?
대합창부터 불꽃쇼까지… 서른 살 맞은
과거 포경 기지에서 생태·문화 관광지로 탈바꿈한 울산 장생포에서 올해 30회를 맞은 울산고래축제가 …
‘두물머리 사:색’…양평서 경기정원문
‘교과서 누락 논란’ 동학, 현장서
최근 일부 역사 교과서에 동학농민혁명 누락 문제가 제기된 가운데 동학의 본고장 전북에서 유적지 탐방…
전남광주, 서·논술형 평가 단계적 도
전남광주통합특별시교육청이 전국 최초 내년 초·중학교 서·논술형 평가 전면 도입 방침을 철회하고 ‘단…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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