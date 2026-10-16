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오늘 만큼은 동심도 풍성

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오늘 만큼은 동심도 풍성
가을을 맞아 15일 서울 강남구 양재천 벼농사 학습장에서 열린 ‘벼 베기 체험 행사’에서 어린이들이 탈곡 작업을 하고 있다.
연합뉴스


가을을 맞아 15일 서울 강남구 양재천 벼농사 학습장에서 열린 ‘벼 베기 체험 행사’에서 어린이들이 탈곡 작업을 하고 있다.

연합뉴스
2026-10-16 19면
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