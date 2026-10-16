서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울 아파트 ‘토허’ 신청 5개월만에 반등… 강남

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 도심에서 전국의 가을을 만나다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천, ‘G밸리 글로벌 비즈니스 상담회’…기업 기

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

풍물에 들썩, 달리기에 흠뻑 … 허준과 강서의 가

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

경북도의회, 스마트팜-로코노미 농식품산업 밸류 체인 연구용역 착수

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

지역 스마트팜과 식품기업 연계 통한 밸류체인 구축 방안 모색


  •
‘스마트팜-로코노미 농식품산업 밸류체인 연구’ 용역 착수보고회. 경북도의회 제공


경북도의회 의원연구단체인 ‘스마트팜-로코노미 농식품산업 밸류체인 연구회’(대표 노성환 의원)는 지난 15일 도의회 다목적실에서 ‘스마트팜-로코노미 농식품산업 밸류체인 연구’ 용역 착수보고회를 개최했다.

스마트팜의 보급이 활성화되면서 농산물의 안정적인 생산 인프라는 대폭 강화되고 있으나, 이에 비례해 농가별 판로 다변화와 가격 변동성에 기인하는 소득 불확실성 등 시급히 타개해야 할 구조적 과제들은 여전히 해소되지 못한 채 남아 있어 이번 연구용역이 착수됐다.

무엇보다 스마트팜 현장과 유입 청년농, 그리고 전문 식품기업 간의 유기적 협력 체계를 공고히 다져, 원물의 생산 단계부터 정밀 가공, 물류 유통, 브랜드 기획 및 최종 소비지 판매에 이르는 전 과정의 고부가가치 농식품 산업 생태계를 조성함으로써 지역 농업의 자생력 제고와 지속 가능한 성장 토대를 공고히 다지는 데 궁극적인 지향점이 있다.

이날 열린 착수보고회 자리에서는 본 연구용역을 전담하는 수행기관인 (재)경북테크노파크의 김광호 책임연구원이 마스터플랜의 추진 방향성과 세부 과업 내용, 향후 로드맵 일정을 상세히 발제했으며, 배석한 관계 전문가들과 함께 실효성 있는 정책 대안 발굴 및 현장 적용 방안을 주제로 심도 있는 논의가 이뤄졌다.


  •
‘스마트팜-로코노미 농식품산업 밸류체인 연구’ 용역 착수보고회‘ 단체 기념촬영. 경북도의회 제공


이번 연구용역은 ▲스마트팜 관련 국내외 여건 분석 및 정책 동향 분석 ▲밸류체인 수요분석 ▲전략 품목 및 사업모델 설계 ▲특화 지원 사업 기획 ▲단계별 실행 로드맵 및 정책 제언 등을 중심으로 진행될 예정이다.

연구회 대표인 노성환 의원은 “스마트팜의 농산물 생산 확대가 농가 소득과 지역경제 활성화로 실질적으로 이어지기 위해서는 안정적인 판로와 식품기업과의 밸류체인 구축이 반드시 필요하다”고 강조하며, “지역 청년농이 생산한 농산물이 식품기업의 가공·브랜딩을 거쳐 국내외 시장으로 진출할 수 있는 경북형 밸류체인 모델을 마련해, 현장의 농가와 기업이 체감할 수 있는 실효성 있는 정책대안을 도출해 달라”고 당부했다.

한편 ‘스마트팜-로코노미 농식품산업 밸류체인 연구회’는 노성환 대표의원을 비롯해 도희재, 마정연, 우영봉, 윤철남, 이종평, 최덕규 의원 등 7명의 경북도의원으로 구성됐다. 연구회는 내년 1월까지 연구용역을 진행하며, 그 결과를 도의회 차원의 정책 대안 제시와 조례 제정 등 의정활동에 적극 반영할 예정이다.

류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

보고,듣고,챙기는 ‘이수희 동네한바퀴’ [현장 행정

동장·주민과 함께 현장점검

광진 거리서 만나는 한 땀 한 땀의 매력

34개 봉제업체 전시·판매전

풍물에 들썩, 달리기에 흠뻑 … 허준과 강서의 가을

성황리 마친 제24회 허준축제

노원 정비사업 정보 한눈에 본다

홈피에 ‘재개발 NOW ON’ 개설 서준오 청장 “투명성·신뢰 제고”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr