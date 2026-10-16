이기대 경기도의원 ‘사회연대경제기본법 제정에 따른 경기도 사회연대경제 활성화 방안’ 정책토론회 개최



▲이기대 경기도의회 경제노동위원회 위원(왼쪽 네 번째)이 14일 경기도의회 대회의실에서 열린 ‘사회연대경제기본법 제정에 따른 경기도 사회연대경제 활성화 방안’ 정책토론회에서 좌장을 맡아 토론을 진행하고 있다. (사진=경기도의회)



▲이기대 의원을 비롯한 토론회 참석자들이 14일 경기도의회 대회의실에서 열린 정책토론회에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이기대 경기도의회 경제노동위원회 위원(더불어민주당, 고양9)이 좌장을 맡아 진행한 ‘사회연대경제기본법 제정에 따른 경기도 사회연대경제 활성화 방안’ 정책토론회가 지난 14일 경기도의회 대회의실에서 열렸다. 경기도와 경기도의회가 공동 주최하는 ‘2026 경기도 정책토론회’의 일환으로 마련된 이날 자리에는 도내 사회연대경제 주체와 도민, 도의원 등 150여명이 참석했다.이날 주제발표에 나선 강민수 사단법인 한국사회연대경제 상임이사는 “사회연대경제기본법 제정에 맞춰 조례 제·개정과 전담 조직 정비, 지역별 전략 분야 발굴, 민관 협치 강화 등을 추진하고, 부문 간 연대와 협력을 통해 지역문제 해결과 지속 가능한 생태계를 구축해야 한다”라고 제언했다.이어진 지정토론에서 첫 번째 토론자로 나선 권성문 경기사회경제센터협의회 사무총장은 “사회연대경제기본법 제정에 따른 경기도 예산 축소 우려를 해소하기 위해 광역과 기초 간 역할 분담을 명확히 하고, 성장사다리 구축과 지역 맞춤형 자율 지원, 탄력적 예산 조정 및 상시 협력체계 마련이 필요하다”라고 강조했다.두 번째 토론자인 허선주 경기도협동조합협의회 상임대표는 “사회연대경제기본법 시행에 대비해 경기도의 예산 삭감 기조를 개선하고, 기초지자체 간 균형 지원과 자율적 육성체계를 마련하며, 부문 간 협력 강화와 조례 정비 및 민관 거버넌스 참여를 확대해야 한다”라고 제시했다.세 번째 토론자인 최현수 안산시민햇빛발전협동조합 상임이사는 “시민 주도형 태양광 발전 부지 확보를 위한 실질적인 세부 제도와 조례를 정비하고, 에너지 분야 사회연대경제 활성화를 위해 지원 한도를 확대·다층화해 마을 복지와 연계한 지속 가능한 에너지 자립 기반을 마련해야 한다”라고 제안했다.네 번째 토론자인 임재현 경기도사회적기업협의회 회장은 “사회연대경제기본법 제정에 따라 부문별 전문성을 유지하면서 금융·공공구매 등 공통 인프라를 확대하고, 지원기관과 당사자조직의 역할을 구분하며, 광역과 기초의 역할 정립 및 돌봄·에너지 등 지역시장 중심의 연대체계 구축이 필요하다”라고 강조했다.다섯 번째 토론자인 오영범 사단법인 경기자활기업협회 이사는 “현장 당사자가 주도하는 사회연대경제 생태계 구축을 위해 사회연대금융을 확대하고, 공공조달장터 구축을 통한 안정적 판로를 확보하며, 관 주도에서 벗어나 현장 중심의 정책 거버넌스를 확립해야 한다”라고 제시했다.여섯 번째 토론자로 참여한 송은실 경기도청 사회혁신경제국 국장은 “재정 위기 속에서도 사회연대경제 정책의 후퇴를 방지하고, 성장 금융과 지역별 자립경제 기반을 강화하며, 성과 중심의 사업 조정과 민관 협력을 통해 지역순환경제 실현을 목표로 삼아야 한다”라고 말했다.좌장으로 토론을 이끈 이기대 의원은 사회연대경제 정책의 실효성을 끌어올리기 위한 제도 개선과 현장 중심의 후속 조치를 당부했다. 이 의원은 “경기도가 사회연대경제 정책을 선도해 왔다고 하지만, 실제 현장에는 여전히 어려움이 많다”라며 “사회연대경제기본법 제정 취지가 경기도 정책에 실질적으로 반영돼야 한다”라고 밝혔다. 아울러 경기도 사회연대경제 기본 조례 등 도내 자치법규 제·개정을 추진하고자 세 차례에 걸쳐 현장 간담회를 열 계획이라며, 일선 현장의 목소리를 담아 실효성 있는 제도 정비를 이끌어내겠다고 설명했다.또한 이 의원은 경기도의 재정 여건 악화로 인해 사회연대경제 분야 역시 고충을 겪고 있는 현실을 짚으며 “재정 여건이 어렵다고 해서 사회연대경제 정책의 필요성까지 줄어드는 것은 아니다”라고 말했다. 이어 “2027년도 정책과 사업에 현장의 의견이 반영될 수 있도록 관련 내용을 적극적으로 공유하고 지속적으로 논의하겠다”라고 밝혔다.끝으로 이 의원은 “이제는 단순한 지원을 넘어 사회연대경제 주체들이 안정적으로 활동하고 성장할 수 있는 기반을 보장해야 한다”라며 “현장의 목소리가 정책과 예산에 반영되고, 그 결과가 다시 현장에 돌아가는 선순환 구조를 만드는 데 의회가 함께하겠다”라고 강조했다.한편, 이날 토론회에는 경기도의회 남종섭 의장과 고은정 부의장, 경기도의회 더불어민주당 안광률 대표의원, 추미애 경기도지사, 경기도의회 경제노동위원회 장태환 위원장이 축사를 통해 행사 개최를 축하했다.양승현 리포터