서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울 아파트 ‘토허’ 신청 5개월만에 반등… 강남

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 도심에서 전국의 가을을 만나다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천, ‘G밸리 글로벌 비즈니스 상담회’…기업 기

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

풍물에 들썩, 달리기에 흠뻑 … 허준과 강서의 가

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

낮엔 시장·밤엔 야장… ‘서울마켓페어’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

24~25일 청계광장서

서울시는 24~25일 청계광장에서 ‘2026 서울마켓페어’를 개최한다고 18일 밝혔다. 7년 만에 개최되는 서울시 대표 전통시장 박람회다. 올해 행사는 ‘낮에는 전통시장, 밤에는 야장’이 주제다. 낮에는 각지의 전통시장과 골목상권 상품을 만나고 전통문화 체험을 즐길 수 있는 ‘낮장’을 운영하고 저녁부터 공연, 야간 경관이 어우러지는 ‘밤장’으로 분위기를 전환한다.

판매 부스에는 중구 남대문시장, 강북구 백년시장, 은평구 대조시장 등 서울 대표 전통시장 업체가 입점한다. 중랑구 상봉먹자골목, 관악구 샤로수길 등 떠오르는 상점가의 업체 40여 곳도 참여한다. 낮에는 △자개 그립톡 및 손거울 만들기 △K-푸드 키링 만들기 △수세미 만들기 △볼펜 꾸미기 △캐리커처 △페이스 페인팅 등 다양한 체험 프로그램이 마련된다. 또 낮에는 전통 음악·놀이가 어우러진 전통 공연 한마당 무대가, 밤에는 라이브 달빛 디제잉 쇼 등 청계천의 낭만을 더해 줄 공연이 이어진다.

박경환 서울시 민생노동국장은 “시민에게는 시장의 새로운 매력을 발견하는 계기가 되고 상인에게는 더 많은 고객을 만나는 기회가 되어 새로운 활력이 되길 바란다”고 말했다.


유규상 기자
2026-10-19 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

보고,듣고,챙기는 ‘이수희 동네한바퀴’ [현장 행정

동장·주민과 함께 현장점검

광진 거리서 만나는 한 땀 한 땀의 매력

34개 봉제업체 전시·판매전

풍물에 들썩, 달리기에 흠뻑 … 허준과 강서의 가을

성황리 마친 제24회 허준축제

노원 정비사업 정보 한눈에 본다

홈피에 ‘재개발 NOW ON’ 개설 서준오 청장 “투명성·신뢰 제고”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr