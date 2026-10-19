낮엔 시장·밤엔 야장… ‘서울마켓페어’

24~25일 청계광장서

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서울시는 24~25일 청계광장에서 ‘2026 서울마켓페어’를 개최한다고 18일 밝혔다. 7년 만에 개최되는 서울시 대표 전통시장 박람회다. 올해 행사는 ‘낮에는 전통시장, 밤에는 야장’이 주제다. 낮에는 각지의 전통시장과 골목상권 상품을 만나고 전통문화 체험을 즐길 수 있는 ‘낮장’을 운영하고 저녁부터 공연, 야간 경관이 어우러지는 ‘밤장’으로 분위기를 전환한다.판매 부스에는 중구 남대문시장, 강북구 백년시장, 은평구 대조시장 등 서울 대표 전통시장 업체가 입점한다. 중랑구 상봉먹자골목, 관악구 샤로수길 등 떠오르는 상점가의 업체 40여 곳도 참여한다. 낮에는 △자개 그립톡 및 손거울 만들기 △K-푸드 키링 만들기 △수세미 만들기 △볼펜 꾸미기 △캐리커처 △페이스 페인팅 등 다양한 체험 프로그램이 마련된다. 또 낮에는 전통 음악·놀이가 어우러진 전통 공연 한마당 무대가, 밤에는 라이브 달빛 디제잉 쇼 등 청계천의 낭만을 더해 줄 공연이 이어진다.박경환 서울시 민생노동국장은 “시민에게는 시장의 새로운 매력을 발견하는 계기가 되고 상인에게는 더 많은 고객을 만나는 기회가 되어 새로운 활력이 되길 바란다”고 말했다.유규상 기자