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부천 괴안·소사본동 재건축 4개 구역 지정…4732세대 규모

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정비구역 지정·고시도. 부천시 제공


경기 부천시 괴안동과 소사본동 일대 노후 아파트 재건축 사업지 4개 구역이 정비구역으로 지정됐다. 정비계획에 담긴 공동주택 규모는 총 4732세대다.

시는 괴안동과 소사본동 일원 재건축 사업지 4개 구역에 대한 정비계획 결정과 정비구역 지정·고시를 완료했다고 26일 밝혔다.

이번 정비구역 지정은 지난해 9월 변경된 ‘2030 부천시 도시·주거환경정비 기본계획’에 따른 용도지역 상향과 허용용적률 인센티브 기준을 적용한 첫 사례다.

대상은 괴안3-1·3-2·3-4구역(조공1·2차, 염광아파트), 괴안3-3구역(삼익3차아파트), 괴안3-5구역(삼익세라믹아파트), 소사본3-2구역(한신아파트) 등이다.

구역별 계획 규모는 괴안3-1·3-2·3-4구역(6만4142.1㎡) 1499세대, 괴안3-3구역(4만1495.8㎡) 999세대, 괴안3-5구역(3만5624.4㎡) 962세대, 소사본3-2구역(4만6671.1㎡) 1272세대다. 전체 정비 면적은 약 18만7933㎡다.

이번 결정에 따라 해당 구역은 제3종 일반주거지역으로 용도지역이 상향되고 최대 300%의 용적률을 적용받는다.

공동주택 조성과 함께 도로 정비, 공원 확충, 주차 공간 확보 등 정비기반시설도 확충한다. 시는 조합설립인가와 사업시행인가 등 후속 절차가 원활하게 진행되도록 지원한다.

강남주 기자
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