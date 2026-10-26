18년 이어진 동대문의 나눔…정신건강 취약가구에 이불 전달

정신건강복지센터와 답십리승무사업소

200만원 상당 차렵 이불 가정 방문 전달



서울교통공사 답십리승무사업소와 센터 관계자들이 26일 차렵이불 후원물품 전달식을 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 지난 26일 동대문구정신건강복지센터와 서울교통공사 답십리승무사업소가 정신건강 취약계층을 위한 차렵이불 후원 물품 전달식을 개최했다고 26일 밝혔다.후원 물품은 약 200만원 상당의 차렵이불이다. 정신건강 취약계층 가운데 1인 가구와 경제적으로 어려운 가구에 가정 방문으로 개별 전달된다. 전달식은 센터와 서울교통공사 답십리승무사업소 관계자 6명이 참석한 가운데 진행됐다.센터는 물품 전달과 함께 대상자의 정신건강 상태와 겨울철 생활 여건을 살필 계획이다. 이에 앞서 두 기관은 연계 회의를 열어 대상자의 욕구와 지원 방향을 함께 논의했다.두 기관의 협력은 2009년부터 18년째 이어지고 있다. 답십리승무사업소는 지역 취약계층을 위한 나눔 활동에 총 13회, 2600만원 상당을 후원해 왔다. 또 센터는 사업소 직원을 대상으로 정신건강 검진과 교육을 지원해 직원들의 정신건강 관리와 우울증 예방을 돕고 있다.안성숙 소장은 “마음이 힘든 이웃들도 꿈과 희망을 안고 살아갈 수 있도록 꾸준히 관심을 갖고 나눔을 실천하겠다”고 말했다. 이어 이상민 센터장은 “정신건강 위기는 누구에게나 찾아올 수 있는 만큼, 치료와 재활을 위한 지역사회의 지속적인 관심이 필요하다”고 전했다.최동민 구청장은 “올겨울 차렵이불이 마음이 힘든 이웃들에게 따뜻한 힘이 되길 바란다”며 “민관이 함께 이웃을 살피는 지역 정신건강 안전망을 더욱 촘촘히 넓혀 가겠다”고 밝혔다.유규상 기자