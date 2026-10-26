다양성·포용 문화도시… 영등포 균형발전 ‘엄지척’

서울 자치구 중 11년 만에 표창 수상
서울 영등포구는 대통령 직속 지방시대위원회 주관 ‘2026년 균형성장사업 우수사례 시상식 및 성과 전시회’에서 지방시대위원장 표창을 수상했다고 밝혔다.
서울 자치구 중 관련 표창을 받은 것은 2015년 구로구 이후 영등포구가 두 번째다. 지방시대위원회는 매년 전국 지자체를 대상으로 지역균형발전특별회계로 지원된 사업들의 성과를 평가해 우수사례를 선정하고 있다.
구는 ‘우정과 환대의 문화도시’라는 비전 아래 여의도, 당산, 양평, 신길, 대림, 문래 등 생활권별 특색을 살린 주민 주도형 문화사업을 펼쳐 왔다. ‘다채로움으로 피어나는 다양성과 포용의 문화도시’를 주제로 지역 내 문화 격차를 해소하고 주민 참여 중심의 문화 생태계를 구축하여 지역 균형발전에 기여한 점이 높게 평가받았다.
대표 사업인 ‘이웃문화대사’는 구민이 생활권의 이야기와 지역 현안을 직접 발굴해 문화 활동으로 풀어내는 사업이다. 총 23건의 주민 주도형 프로젝트에 1140명이 참여하여 큰 호응을 얻었다.
또 지역 내 41개 문화거점 공간을 연결해 주민들이 일상에서 15분 이내에 문화를 즐길 수 있는 ‘15분 문화생활권’을 구축했다. 아울러 안양천을 공유하는 7개 도시와의 ‘안양천 문화위크’, 1호선 철도 연계 도시들과의 ‘문화1호선’ 등 타 지자체와의 적극적인 협력체계를 구축했다. 수도권과 비수도권을 아우르는 상생과 균형발전의 시너지 효과를 창출했다.
김동현 기자
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