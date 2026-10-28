신안 ‘1004굴’, 말레이시아·홍콩 넘어…국내외 판로 넓힌다

11월 말레이시아 수출·내년 1월 홍콩 정기 공급 착수

국내 프리미엄 외식시장 신규 진출 등 해외 판로 가속



수출용 신안 ‘1004굴’을 포장 점검하고 있는 모습.(신안군 제공)

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전남광주 신안군의 대표 프리미엄 수산물인 ‘1004굴’이 말레이시아와 홍콩 수출길에 오르며 국내외 시장 공략에 속도를 낸다.신안군은 1004굴의 해외 시장 확대를 위해 오는 11월 말레이시아 수출을 시작으로, 2027년 1월 홍콩 시장 정기 공급을 추진한다고 27일 밝혔다.말레이시아는 지난 7월 현지 시식용 샘플 공급에서 긍정적인 평가를 얻은 데 따라 11월부터 매주 50kg 규모로 본격적인 수출이 이뤄진다. 홍콩은 2027년 1월 개장 예정인 코리안클럽(Korean Club)에 월 200kg 규모로 정기 납품될 예정이다.국내 프리미엄 외식 시장 진출도 한층 구체화됐다. 신안군은 28일 경남 창원의 한 프리미엄 뷔페에 첫 물량 100kg을 납품하는 것을 시작으로 향후 공급량을 매주 200kg까지 확대하기로 했다.청정 갯벌에서 노출식 테이블 양식으로 생산되는 신안 1004굴은 우수한 식감은 물론 생식소 발달이 억제돼 사계절 내내 균일한 품질로 출하할 수 있는 경쟁력을 갖췄다. 현재 22개 어가가 양식에 참여 중이며 주로 국내 특급 호텔과 파인다이닝 레스토랑 등에 공급되고 있다.신안군 관계자는 “이번 수출 확대는 신안 1004굴의 우수한 품질을 해외에서 인정받은 결과”라며 “철저한 품질 관리와 지속적인 판로 개척을 통해 대한민국을 대표하는 프리미엄 K-굴 브랜드로 육성해 나가겠다”고 말했다.임형주 기자