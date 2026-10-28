잔지바르 대통령, 여수세계섬람회장 방문

후세인 알리 음위니 대통령 등 45명 대표단, 섬박람회 참관 및 산업 시찰



탄자니아 잔지바르 자치정부의 후세인 알리 음위니 대통령이 지난 27일 섬박람회장 국제교류섬을 방문하고 있다.

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인도양의 섬 잔지바르 자치정부의 후세인 알리 음위니 대통령이 여수세계섬박람회장을 찾아 세계 섬 발전을 위한 교류와 협력 방안을 밝혔다.2026여수세계섬박람회 조직위원회는 탄자니아 잔지바르 자치정부의 후세인 알리 음위니(Hussein Ali Mwinyi) 대통령 내외를 비롯한 45명 규모의 대표단이 27일 섬박람회장을 방문했다고 밝혔다.대표단에는 술레이만 모하메드 잔지바르 관광위원회(ZCT) 위원장, 살레 사드 모하메드 잔지바르 투자진흥청(ZIPA) 최고경영자, 노엘 에마누엘 카간다 주한 탄자니아 대사 등이 함께했다.대표단은 이날 주제섬을 시작으로 문화섬과 미래섬을 차례로 둘러본 뒤, 국제교류섬의 탄자니아 잔지바르 전시관을 찾아 한국 관람객들에게 소개되고 있는 자국의 섬 문화를 직접 살펴봤다.음위니 대통령은 “이번 박람회는 세계 각국의 섬들이 가진 다양한 가치와 가능성을 공유하고, 섬의 지속 가능한 미래를 함께 모색하는 뜻깊은 자리”라며 “잔지바르와 여수는 바다와 섬이라는 공통의 자산을 바탕으로 지속가능한 발전을 향해 나아가고 있다”고 말했다.이어 “이번 박람회를 통해 맺어진 우정과 협력이 앞으로 더욱 굳건해지고, 세계의 섬들이 함께 발전해 나가기를 기대한다”고 덧붙였다.잔지바르는 이번 박람회 국제교류섬 2차 전시에 참여하고 있는 섬으로 동아프리카 해안 인근 인도양에 자리한 탄자니아의 준자치 군도로, 웅구자섬과 펨바섬을 비롯한 52개 섬으로 이뤄져 있다.청정한 해변과 유서 깊은 스톤타운으로 이름난 세계적인 휴양지이자 ‘향신료의 섬’으로도 불리며, 아프리카·아랍·인도·유럽의 문화가 어우러진 독특한 역사와 문화를 간직하고 있다.한편 섬박람회장에서는 지난 25일 탄자니아의 전통 춤과 음악을 선보이는 ‘아일랜드 프렌즈데이’ 공연이 열려 관람객들의 호응을 얻었다.여수 류지홍 기자