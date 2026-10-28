도봉 등 동북권 문화재단 청년예술축제 ‘칠링 페스타’ 개최

도봉·광진·노원·중랑문화재단

주제 ‘긴장된 평화, 치열한 휴식’



도봉·광진·노원·중랑문화재단 연합 청년예술축제 ‘칠링 페스타(7-ling Festa)’ 홍보물.

도봉구 제공

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서울 도봉구는 도봉문화재단이 광진·노원·중랑문화재단과 공동으로 ‘2026 예술로 매력서울 칠링 페스타(7-ling Festa)’를 개최한다고 28일 밝혔다.서울문화재단 ‘예술로 매력서울’ 사업의 일환이며 운영 기간은 다음달 3~15일이다. ‘긴장된 평화, 치열한 휴식(Tense Peace, Intense Chill)’을 주제로 과거 군사시설과 지역의 역사적 특성을 평화와 재생의 관점에서 재해석한다. 7호선을 중심으로 서울 동북권에 새로운 문화적 활력을 불어넣고자 한다.축제는 4개 지역에서 각각 열리는 전시 프로젝트 ‘뉴(N.E.W, North East Wave) 1’과 합동 공연 프로젝트 ‘뉴 2’로 구성된다. 지역별 4명씩 총 16명의 청년 작가가 참여해 평화와 휴식의 의미를 탐색하는 전시 프로젝트다.도봉구 평화문화진지에서는 씩씩, 유해나, 윤상건, 박준호 작가가 ‘틈의 모양’을 개최한다. 군 기지였던 공간을 배경으로 움직임과 멈춤, 행복과 고통, 낯섦과 익숙함 사이에 존재하는 ‘틈’을 각자의 시선으로 표현한다.아울러 ▲광진구 나루아트센터에서는 이현, 정해강, 이세빈, 유혜선 작가가 공연 막간에서 착안한 ‘인터미션(INTERMISSION)’ ▲노원구 문화공간 정담에서는 조수연, 기주연, 김이푸른, 신현지 작가가 도시의 식물을 테마로 한 ‘이탈된 식물들’ ▲중랑구 중랑아트센터에서는 박미서, 강성은, 홍이카, 승지완 작가가 ‘설명하지 않는다’ 등을 각각 선보인다.‘뉴 2’에서는 ‘칠링 스트리트– 네 동네, 하나의 무대’를 주제로 광진구 ‘엠비크루’, 노원구 ‘엔더블유에이(N.W.A)’, 도봉구 ‘저스트비크루’, 중랑구 ‘퍼스널 트릭’ 등 4개 스트리트 댄스 팀이 합동 순회 공연을 펼친다.공연은 ▲11월 7일 광진구 나루아트센터 야외광장 ▲8일 노원구 당현천 당현마루 ▲14일 중랑구 망우역 광장 ▲15일 도봉구 평화문화진지 광장에서 각각 오후 2시에 시작한다. 관객 참여형 댄스 프로그램, 출연진과 관객이 주변을 함께 정리하는 ‘클린 퍼포먼스’도 마련했다.구는 축제를 계기로 앞으로도 청년예술인의 창작 기반과 시민의 일상 속 문화예술 향유 기회를 넓히기 위한 협력을 이어갈 계획이다.유규상 기자