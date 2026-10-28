언어 장벽 낮추기…성동구, 용답동에 ‘외국인 전용’ 민원창구 마련

외국인 주민 증가 속 전담 주무관 배치
체류지 변경 등 주요 민원 한 곳에서
다국어 민원 서식 1대1 작성 지원 등
서울 성동구는 용답동주민센터 1층 민원실에 ‘외국인 전용 창구’를 지정해 운영하고 있다고 8일 밝혔다. 외국인 주민들이 민원 처리 과정에서 겪는 언어 장벽을 낮추기 위해서다.
2025년 국가데이터처 통계에 따르면 전국 외국인 주민은 258만명(총인구의 5%)으로 역대 최고치를 기록했다. 성동구의 등록 외국인 수도 최근 5년간 약 41% 증가했으며 특히 용답동은 약 480명에서 820명으로 70.8% 늘었다. 용답동의 외국인 주민 비중은 현재 약 7.1%로 인근 한양대학교 유학생과 외국인 근로자 등의 유입이 늘어나면서 행정서비스 수요도 함께 증가하고 있다.
이에 구는 외국인 주민들이 주요 민원을 한곳에서 처리할 수 있는 ‘전용 창구’를 용답동에 마련했다. 외국어 소통이 가능한 민원 업무 경력 1년 이상의 전담 공무원을 배치하고 영문을 병기한 안내 표지판을 설치해 외국인 주민들이 쉽게 찾아 이용할 수 있도록 했다.
전용 창구에서는 등록 외국인과 외국국적동포, 다문화가족 등을 대상으로 ▲외국인 인감 신고 및 발급 ▲체류지 변경 신고 ▲외국인등록 사실증명 및 출입국 사실증명서 발급 등을 제공한다.
특히 다국어 민원 서식으로 서류 작성을 1대1로 지원하고 생성형 인공지능(AI)을 활용한 실시간 통번역으로 언어 소통의 부담을 줄인다. 또한 출생 및 혼인 신고, 다문화가족 복지 지원 등 생활에 필요한 행정 절차도 함께 안내해 안정적인 정착을 지원한다.
유보화 구청장은 “언어와 문화의 차이로 행정 서비스 이용에 어려움을 겪는 일이 없도록 세심한 지원이 필요하다”며 “누구나 편리하게 이용할 수 있도록 행정 서비스 환경을 개선해 나가겠다”고 말했다.
유규상 기자
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