광진구, 전통시장 3곳에 7억 4659만원 투입

화재알림시설 설치·노후전선 정비



김경호(오른쪽) 서울 광진구청장이 지난 4월 한 전통시장을 방문해 시설 현장점검을 하고 있다.

광진구 제공

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서울 광진구는 전통시장 화재 예방을 위해 중곡제일골목시장과 자양한강전통시장, 영동교골목시장 등 3곳에 총 7억 4659만원을 투입한다고 28일 밝혔다.구는 중소벤처기업부 공모사업에 선정돼 ‘2026년 전통시장 안전관리패키지 지원사업’을 추진한다. 화재알림시설 설치와 노후전선 정비, 소화기 보강 등 4개 사업을 통해 전통시장의 화재 예방과 초기 대응 능력을 강화할 계획이다.중곡제일골목시장에는 1억 3154만원을 들여 114개 점포에 화재알림시설을 설치한다. 열과 연기를 감지해 화재 발생 시 소방관서와 상인 등에게 자동으로 알리는 시설로, 12월까지 설치를 마칠 예정이다.노후전선 정비에는 중곡제일골목시장 114개 점포에 4억 3484만원, 자양한강전통시장 69개 점포에 1억 7718만원을 각각 투입한다. 낡은 전선과 분전함, 차단기, 콘센트 등을 교체해 전기시설 노후화에 따른 화재 위험을 줄인다. 구는 한국전기안전공사의 자문을 받아 설계하고 공사 후 검수를 거쳐 내년 1월까지 정비를 마칠 계획이다.영동교골목시장에는 303만원을 들여 33개 점포에 주방 화재용 ‘K급 소화기’와 확산 소화기, 콘센트 소화기 등을 설치한다.구는 전통시장 시설 개선도 추진하고 있다. 올해 초 자양한강전통시장 경관조명 개선과 자양4동 전통시장 상인회 사무실·교육장 리모델링을 마쳤다. 자양전통시장 아케이드 보수와 영동교골목시장 개폐형 가림막 설치도 추진 중이다. 중곡제일골목시장은 지난해 약 24억원을 투입해 아케이드 1·2차 구간 설치를 마쳤으며, 3차 구간 공사도 진행할 예정이다.김경호 구청장은 “전통시장은 상인들의 생업 터전이자 주민들이 일상적으로 찾는 생활 공간인 만큼 안전한 이용 환경을 갖추는 것이 중요하다”며 “노후시설 개선과 화재 예방시설 확충을 통해 상인은 안심하고 영업하고, 주민은 편안하게 장을 볼 수 있는 전통시장을 만들어 가겠다”고 말했다.이범수 기자