인천항만공사 신임 사장에 박인서 전 인천시 부시장 내정

LH·인천도시공사 거친 도시개발 전문가…11월 2일 취임



박인서 인천항만공사 사장 내정자. 연합뉴스

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인천항만공사(IPA) 제8대 사장에 박인서 전 인천시 균형발전정무부시장이 내정됐다.28일 IPA에 따르면 박 내정자는 해양수산부 인사 검증 등을 거쳐 신임 사장에 내정됐다. 취임식은 다음 달 2일 열릴 예정이다.인천 출신인 박 내정자는 광성고와 성균관대 경영학과를 졸업한 뒤 1985년 한국토지주택공사(LH)에 입사했다. LH 세종특별본부장과 조달계약처장, 인천지역본부장 등을 지내며 도시개발과 공공기관 경영 분야에서 경험을 쌓았다.이후 인천도시공사 사장과 인천시 균형발전정무부시장, 인천상공회의소 상근부회장 등을 역임했다. LH 인천지역본부장 재직 당시 검단신도시와 루원시티 등 인천의 주요 개발사업을 맡았다.박 내정자는 취임 후 정부의 전국 4개 항만공사 통합 추진에 대응하면서 인천항의 경쟁력과 항만 운영의 자율성을 확보해야 하는 과제를 안게 됐다. 항만 배후단지 활성화와 물동량 확보, 골든하버 개발 및 내항 1·8부두 재개발 등도 주요 현안으로 꼽힌다.제7대 이경규 사장은 2023년 5월 15일 취임해 올해 5월 14일 3년 임기를 마쳤다.강남주 기자