울산시- 독일 아헨공과대, 미래산업 포괄적 협력 MOU 체결

지역 주력산업의 인공지능 전환(AX) 가속화



울산시 제공

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울산시가 독일의 세계적인 공과대학인 아헨공과대학교와 손잡고 국제적 기술 협력 체계 구축에 나선다.울산시는 28일 오후 ‘울산 태화호’에서 아헨공과대학교와 미래 산업 포괄적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 밝혔다.이날 행사에는 김상욱 울산시장과 울리히 뤼디거 아헨공과대학교 총장을 비롯해 HD한국조선해양 등 유관기관 관계자 80여명이 참석한다.150년이 넘는 역사와 전통을 자랑하는 아헨공과대학교는 약 4만 5000명의 학생과 폭넓은 연구 인프라를 바탕으로 공학 및 첨단 제조 분야, 특히 소프트웨어 중심 기술 등에서 세계 최고 수준의 연구 역량을 보유한 독일의 대표적인 공과대학이다.이번 협약은 울산시가 올해 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주관한 ‘인공지능(AI) 선박 특화 플랫폼 및 애플리케이션 개발·실증’ 공모사업에 최종 선정된 것을 계기로 추진됐다.해당 사업은 선박의 핵심 기능을 소프트웨어 기반으로 구현·제어하고 성능을 최적화하는 기술을 실증하는 프로젝트로, 아헨공과대학교도 이 사업에 함께 참여한다.울산시는 아헨공과대와의 협력을 포괄적 파트너십으로 확대해, 뛰어난 연구 인프라를 바탕으로 지역 주력산업의 인공지능 전환(AX)을 가속화하고 글로벌 경쟁력을 높일 계획이다.이날 협약식에 앞서 울산 태화호 선상에서는 아헨공과대학교 MMP 연구진과 국내외 전문가 50여명이 참석하는 기술 교류 세미나도 열린다.김상욱 울산시장은 “아헨공과대학교와의 미래 산업 포괄적 협력은 울산 주력산업의 역량을 한 단계 격상시키는 계기가 될 것”이라며, “첨단 AI 기술이 탑재될 울산 태화호를 거점으로 국제적 기술 교류를 확대해 울산을 미래 선박과 모빌리티 산업의 핵심 거점으로 키워 나가겠다”고 밝혔다.울산 조원일 기자