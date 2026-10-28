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중랑구, 상인·방문객 위한 사가정시장 고객지원센터 조성

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27일 마련, 상인회 사무실과 고객쉼터 조성
190만명 찾은 용마산 스카이워크과 연계


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류경기 중랑구청장이 지난 27일 면목동에서 사가정시장 고객지원센터 개소식을 열고 축사를 하고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 27일 면목로44나길 28에 사가정 시장 고객지원센터를 개소했다고 28일 밝혔다.

개소식에는 상인회 관계자와 지역주민 등이 참석해 새롭게 조성된 공간을 살펴봤다. 고객지원센터는 상인회 사무실과 고객쉼터를 갖춘 복합공간으로 상인회 활동 공간과 방문객이 쉴 수 있는 공간이 한곳에 마련됐다.

센터 인근에는 지난해 11월 개통한 용마산 스카이워크가 있다. 올해 10월까지 약 190만명이 찾는 등 일대를 찾는 방문객이 늘고 있다. 스카이워크를 찾는 방문객들은 산책로로 연결된 망우역사문화공원, 사가정공원, 용마산 둘레길 등도 들를 수 있다. 구는 산책과 나들이를 마친 방문객들이 주로 사가정 시장을 방문한다고 설명했다.

구는 고객지원센터 조성으로 상인들의 활동 여건을 개선하고 시장 방문객의 휴식 공간도 확보해 전통시장 이용 편의를 높일 계획이다.

류경기 구청장은 “최근 망우역사문화공원과 용마산 스카이워크를 찾는 관광객이 늘면서 인근 사가정시장에도 방문객이 이어지고 있다”며 “상인과 고객 모두가 편리하게 이용할 수 있는 시장 환경을 조성해 관광자원과 지역 상권을 연계한 지역경제 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.


유규상 기자
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