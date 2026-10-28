서울Pn

검색

“장애가 진료 장벽 되지 않도록”…서울시, 장애친

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서부트럭터미널 990가구 들어선다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중구, ‘2025 대한민국 지역경제대상’ 자치구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

길 정비하고 도우미 늘려… 걸음마다 안전한 서초

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

월드비전 난방비 전달식서 감사 전한 정창수 강북구청장

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

정창수(오른쪽) 강북구청장이 27일 강북구청 구청장실에서 월드비전 겨울나기 특화사업 ‘난방온’ 난방비 전달식을 진행한 뒤 월드비전 서울 동부사업본부장과 기념촬영을 하고 있다.
강북구 제공


정창수 서울 강북구청장은 27일 월드비전 겨울나기 특화사업 ‘난방온’ 난방비 전달식에서 지역 내 취약계층 아동을 위한 따뜻한 나눔에 감사의 뜻을 전했다고 28일 구가 밝혔다.

강북구청 구청장실에서 진행한 전달식에서 월드비전은 강북구 취약계층 아동의 따뜻한 겨울나기를 위해 후원금 1000만 원을 지원하기로 했다.

후원금은 월드비전의 겨울나기 특화사업 ‘난방온’의 일환으로 마련됐으며, 오는 11월부터 12월까지 난방 지원이 필요한 취약계층 아동 50명에게 난방용품 구입비 등을 지원하는 데 사용될 예정이다.

정창수 구청장은 “겨울철 취약계층 아동들을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 월드비전에 감사드린다”며 “앞으로도 아이들이 추위 걱정 없이 건강하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

문화와 돌봄… 일상이 행복한 동대문 [현장 행정]

민선 9기 비전 ‘트리플10’ 발표

“서류는 AI가, 현장은 직원이 맡읍시다”… 일선의

‘정책오디션’ 우수 정책 5건 선정 ‘AI 성북형 건설 실명제’ 최우수

장애인·비장애인 모두 강서에서 어울려 놀아보세

‘장애인 어울림 한마당’ 30일 개최

서대문 정비구역 현안, 구청장이 직접 듣는다

구역별 관계자 개별 면담·지원 논의

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr