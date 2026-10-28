전남광주특별시와 전북특별자치도 5개 시군, 서해안 철도 국가 계획 반영 ‘한뜻’

국가철도망 구축계획 반영 공동 메시지 발표·5대 실행 과제 제시



전남광주특별시·함평군·영광군·전북특별자치도·군산시·부안군·고창군이 28일 국회의사당에서 서해안철도 공동메시지 및 5대 과제를 발표하고 있다.

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전남광주특별시 함평군·영광군, 전북특별자치도 군산시·부안군·고창군이 28일 국회의사당에서 ‘서해안 철도 공동메시지 및 5대 과제 발표 행사’를 열고 서해안 철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 사업 조기 추진을 위해 힘을 모았다.이번 행사는 서해안권의 철도교통 단절을 해소하고 지역 간 산업과 관광, 경제 연계를 강화하기 위해 마련됐다.5개 시군은 이날 개별 지역의 요구를 넘어 공동사업으로 대응하고, 국가철도망 구축계획 반영을 위한 공동의 의지를 다졌다.행사에는 이개호·윤준병·김의겸·박지원 국회의원과 이원택 전북특별자치도지사, 황기연 전남광주특별시 행정문화부시장, 이남오 함평군수, 김재준 군산시장, 권익현 부안군수, 심덕섭 고창군수, 장세일 영광군수 등 60여 명이 참석했다.참석자들은 공동 메시지를 통해 서해안 철도가 군산에서 부안·고창을 거쳐 영광·함평·목포를 잇는 서해안권 광역 교통축으로서 주민 이동 편의 증진은 물론 산업·물류 경쟁력 강화와 관광 활성화 등 지역 간 상생발전을 다짐했다.이어 서해안 철도의 성공적인 추진을 위한 5대 실행 과제로 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 예비 타당성조사에도 공동 대응해 사업 타당성을 확보하기로 했다.이와 함께 노선·역세권 등 최적의 사업계획 마련과 산업·관광 등 철도와 연계한 지역 발전 전략을 함께 추진하는 한편 착공까지 공동 대응체계를 구축·운영하기로 했다.이남오 함평군수는 “산업·물류 경쟁력 강화와 관광 활성화, 지역 상생발전이 이뤄지기 위해서는 서해안 철도의 국가철도망 구축계획 반영이 반드시 필요하다”며 “군산에서 부안, 고창을 거쳐 함평, 영광까지 철도가 이어질 수 있도록 5개 시군이 함께 협력하겠다”고 말했다.서해안철도 건설사업은 군산에서 부안·고창·영광·함평을 거쳐 목포까지 이어지는 총연장 110㎞ 규모의 사업으로 총사업비는 4조 7919억원이다.함평 류지홍 기자