서울Pn

검색

“장애가 진료 장벽 되지 않도록”…서울시, 장애친

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서부트럭터미널 990가구 들어선다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중구, ‘2025 대한민국 지역경제대상’ 자치구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

길 정비하고 도우미 늘려… 걸음마다 안전한 서초

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

여수시, 11월 여수엔 여행 할인 행사 추진

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

음식점 15%와 관광지 30%, 숙박시설 최대 3만원 등 혜택 제공


  •
‘2026 여수엔 여행가는 달 할인 프로모션’ 홍보물.


전남광주 여수시가 가을 여행 수요 확대와 지역 관광 활성화를 위해 스마트관광 통합플랫폼 ‘여수엔’을 활용한 할인 및 지역축제 연계 이벤트를 운영한다.

먼저 11월 한 달간 ‘2026 여수엔 여행가는 달 할인 프로모션’을 진행한다.

여수엔 회원에게 총 11장의 할인쿠폰을 제공하며, 음식점 15%, 관광지 30%, 특산품 10%, 짐 배송 50% 할인과 주차장 무료 이용 등 다양한 혜택을 마련했다.

특히 숙박시설은 선착순 200명에게 최대 3만원의 할인 혜택을 제공한다.

쿠폰은 여수엔 앱에서 발급받을 수 있으며, 앱을 통한 사전 예약과 결제가 가능한 가맹점에서 사용하면 된다.

서비스별 할인 한도와 이용 조건은 앱에서 확인할 수 있다.

이와 함께 10월 31일 열리는 ‘2026 여수밤바다 불꽃축제’에서는 증강현실(AR)을 활용한 이벤트를 진행한다.

행사장 일원에서 여수엔 앱으로 오동이·장군이·다섬이 캐릭터를 찾아 수집하면 최대 2000포인트를 받을 수 있으며 적립된 포인트는 앱에서 결제 시 현금처럼 사용할 수 있다.

시는 이번 프로모션과 축제 연계 이벤트가 관광객들의 여행 부담을 줄이고, 음식점과 숙박시설 등 지역 가맹점 이용을 늘려 지역 상권에도 활력을 불어넣을 것으로 기대했다.

시 관계자는 “가을을 맞아 여수를 찾는 관광객들이 ‘여수엔’을 통해 다양한 할인과 축제의 즐거움을 누리길 바란다”며 “앞으로도 관광객들이 체감할 수 있는 다양한 혜택과 참여형 콘텐츠를 확대해 체류형 관광 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.

여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

문화와 돌봄… 일상이 행복한 동대문 [현장 행정]

민선 9기 비전 ‘트리플10’ 발표

“서류는 AI가, 현장은 직원이 맡읍시다”… 일선의

‘정책오디션’ 우수 정책 5건 선정 ‘AI 성북형 건설 실명제’ 최우수

장애인·비장애인 모두 강서에서 어울려 놀아보세

‘장애인 어울림 한마당’ 30일 개최

서대문 정비구역 현안, 구청장이 직접 듣는다

구역별 관계자 개별 면담·지원 논의

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr