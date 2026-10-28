전남광주특별시, 학교무상급식 예산 추경예산 반영 결정

학생 건강과 안정적 급식 우선 고려, 제2회 추가경정예산안에 편성



백승주 전남광주특별시 균형발전부시장이 28일 무안청사에서 전남광주특별시 학교무상급식 지원예산 제2회 추경예산 반영 결정과 관련해 발표를 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주특별시가 2026년 학교무상급식 운영에 필요한 예산을 제2회 추가경정예산안에 편성하고, 시의회의 예산 심의를 거쳐 교육청에 지원할 계획이다.현행 학교무상급식 제도는 특별시와 자치구, 교육청이 예산을 분담하여 운영하는 사업으로, 학교 무상급식이 차질 없이 운영되도록 특별시가 추가로 분담해야 할 금년 예산을 제2회 추가경정예산에 반영키로 했다.이에 따라 올해 각급 학교 무상급식은 차질 없이 이루어질 전망이다.이는 어려운 재정 여건에도 불구하고 학생들의 건강과 급식의 안정적 운영만큼은 차질이 발생해서는 안 된다는 시 정부의 확고한 인식과 책임에 따른 것이다.백승주 균형발전부시장은 “앞으로도 시 정부는 학생들이 안심하고 학교생활에 전념할 수 있도록 교육청과 긴밀히 협력하고, 학교급식에 문제가 발생하지 않도록 힘쓰겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자