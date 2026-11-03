정한석 경북도의회 교육위원장, 경북교육청 인공지능교육관 개관식 참석

의성에서 시작된 배움, 경북 곳곳의 아이들에게 이어지길

지역 간 교육기회 확대와 내실 있는 운영을 위한 관심·지원 의지 밝혀



지난 2일 의성군 금성면에 위치한 경북도교육청 인공지능교육관 개관식에 참석해 축사하는 정한석 위원장. 경북도의회 제공

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경북도의회 교육위원회 정한석 위원장과 김상희(봉화) 의원은 지난 2일 의성군 금성면에 위치한 경북도교육청 인공지능교육관 개관식에 참석했다.이번 개관식은 경북도교육청이 주최하고 인공지능교육관이 주관했으며, 체험 위주의 인공지능 교육을 널리 알리고 확대하기 위해 마련됐다. 새로 문을 연 인공지능교육관은 학생들이 첨단 기술을 직접 몸소 겪으며 무한한 가능성을 발견할 수 있는 특별한 배움터로 조성됐다.이날 행사는 안계중학교 오케스트라와 인공지능의 협업으로 꾸며진 축하 공연을 시작으로, 교육감의 인사말과 내빈 축사, 미디어 트리 점등 순으로 진행됐다. 이어 AI 에이전트와의 대화, 디지털 서명 퍼포먼스 및 시설 관람이 펼쳐졌으며, 다양한 AI 체험 부스와 함께 학생들이 창의적인 문제 해결 과정을 담아낸 캡스톤디자인 캠프 성과 전시도 큰 주목을 받았다.정 위원장은 축사에서 “아이들이 정답을 찾는 데만 머물지 않고 마음껏 질문하고 도전하며, 실패하더라도 다시 시작할 용기를 키우기를 바란다”며 “인공지능을 잘 활용하는 능력뿐 아니라 그 기술을 사람에게 이롭게 사용할 줄 아는 따뜻한 마음도 함께 길러야 한다”고 말했다.이어 “의성에서 시작되는 배움이 경북 곳곳의 아이들에게도 이어져, 어느 지역에 살든 더 넓은 배움의 기회를 누리기를 기대한다”며 “교육위원회도 현장의 목소리에 귀 기울이고, 인공지능교육관이 내실 있는 배움터로 자리 잡도록 필요한 사항을 세심하게 살피겠다”고 밝혔다.류정임 리포터