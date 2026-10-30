국립창원대, 국책사업 잇단 선정… SMR·AI 전문가 양성 [다시 뛰는 부울경]



국립창원대 대학본부 전경.

국립창원대 제공

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국립창원대가 소형모듈원자로(SMR) 등 지역 주력산업을 이끌 전문인재 양성과 산학연 협력을 강화하며 국책사업 성과를 확대하고 있다. 대형 연구소 유치와 기업 연계 교육을 바탕으로 연구개발부터 현장 실무, 채용까지 이어지는 지역 인재양성 체계 구축에 한창이다.29일 국립창원대에 따르면 이 대학은 지난 8월 과학기술정보통신부와 교육부가 추진하는 ‘2026년도 국가연구소(NRL 2.0)’ 사업에 선정돼 2035년까지 총 1438억원을 지원받는다. 치열한 경쟁을 뚫고 최종 선정된 4곳에 포함됐다.대학은 ‘SMR² 플랫폼 국가연구소’를 중심으로 스마트제조와 인공지능(AI), 신뢰성 기술을 융합해 SMR 핵심 소재 개발부터 제조·검증·인증까지 아우르는 연구 기반을 마련할 계획이다. 창원의 원전 제조산업 인프라와 대학의 연구 역량을 결합해 기술혁신을 도모한다.기업 연계 인재양성도 본격화하고 있다. 국립창원대는 지난 9월 정보통신기획평가원의 ‘AX(인공지능 전환)혁신인재양성사업’에도 선정됐다. 2031년까지 6년간 총 177억원을 투입하는 사업으로, 전국 15개 선정 대학 중 동남권에서는 유일하다. 한화에어로스페이스가 공동연구개발기관으로 참여하고 경남도와 창원시도 지원에 나선다.핵심은 학부 교육과 기업 채용을 연결하는 산학협력 모델이다. 대학은 학부 3학년 산학장학생 10명을 선발하고 4학년부터 기업 연계 교육을 지원한다. 이 가운데 학·석사 연계과정을 이수한 학생 5명은 한화에어로스페이스 채용으로 연계할 계획이다.앞서 국립창원대는 글로컬대학 성과평가에서 전국 대학 중 유일하게 최고 등급인 S등급을 받았다. 연이은 대형 국책사업 선정에 연구·인재양성 기반은 더 튼튼해지고 있다. 박민원 총장은 “글로컬대학으로 축적한 역량을 대형 국책사업으로 확장하고 산업현장·채용과 직결된 인재양성 모델을 구축하겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자