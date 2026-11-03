첨단산업·스마트농업, 미래 성장 새판… ‘새로운 담양’ 열린다

미래전략위, 발전 방향 구체화



전남광주 담양호 호수 주변 생태탐방로 야간 경관.

담양군 제공



민선 9기 군수 공약사항 확정을 위한 새담양 미래전략위원회가 지난달 출범했다.

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박종원(오른쪽 두 번째) 담양군수가 국회를 방문해 지역 현안사업에 대한 국가예산 지원을 요청하고 있다. ﻿

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2일 담양군에 따르면 군은 새담양 미래전략위원회를 출범시켜 미래농업, 활력경제, 안심복지, 문화관광, 명품교육, 혁신행정 등 6개 각 분야 전문가의 의견을 군정에 반영하고 지역의 중장기 발전 방향과 미래 성장 전략을 구체화할 기반을 마련했다.지난 7월부터 민선 9기 공약사업의 추진 일정과 재원 확보 방안을 점검하고 지난달 8일 5개 분야 79개 사업, 83개 세부 실행과제를 최종 확정했다. 9월에는 2027년도 신규 시책 103건을 발굴하고 사업의 실효성과 재정 여건을 종합적으로 검토했다. 이를 통해 주민 생활 편의 개선과 지역경제 활성화, 돌봄서비스 확대 등 군민의 일상과 밀접한 분야에 예산과 행정력을 집중할 계획이다.기존 사업도 안전성과 활용도를 중심으로 추진 방향을 재정비했다. 담양호권 생태탐방로는 정밀 지반조사와 실시설계 결과를 반영해 기존 산책로와 수변길, 인근 마을을 잇는 순환형 탐방로로 조성 방향을 조정하고, 안전성과 이용 편의를 함께 높이기로 했다.미래 성장 전략의 핵심은 광주와 인접한 입지와 담양의 농업 기반을 함께 살리는 데 있다. 군은 전남광주 북부권 상생발전협의회에서 ‘첨단4지구 기업형 첨단도시’ 조성을 제안했다. 대전면과 광주·장성 일원을 아우르는 구상으로, 광주의 첨단산업 기반을 담양과 연결해 기업 유치와 일자리 창출의 기회를 넓히겠다는 취지다. 담양 제2일반산업단지 역시 광주 첨단산업과의 연계를 모색하고 있다.농업에서는 2개소, 총 20ha(축구장 28개 크기) 규모의 스마트농업 육성지구와 임대형 스마트팜 조성을 추진한다. 첨단온실과 보급형 스마트팜 지원을 통해 농가 여건에 맞는 기술 도입도 돕는다.한국전자통신연구원 등 연구기관과는 딸기 정식·방제·수확·운반의 자동화를 위한 농업용 로봇 연구와 현장 실증을 준비하고 있다. 생산 기술과 함께 가공·유통·판매 기반을 강화해 일손 부담을 덜고 농가소득을 높이는 데 초점을 맞췄다.민생 분야에서는 주민 소득을 지역 안의 소비와 연결하는 데 주력하고 있다.군은 2027년 농어촌 기본소득 시범사업 공모를 준비하며 12개 읍면의 상권과 소비 특성을 반영한 지역순환경제 모델을 다듬고 있다. 소득 지원이 군민의 생활 안정과 소상공인 매출로 이어질 수 있도록 지역 여건에 맞는 운영 방안을 마련하는 과정이다.주민참여형 태양광 발전 수익을 마을과 주민이 공유하는 햇빛소득 사업도 확대한다. 지난 8월 창평면 부동마을이 1차 공모에 선정됐고 이어 금성면 죽림마을, 고서면 성산마을, 대덕면 대소산마을, 용면 두장마을 등 4개 마을이 2차 공모에 선정됐다.군은 2030년까지 참여 마을을 100곳으로 확대하는 것을 목표로, 재생에너지 발전 수익이 주민 소득과 마을 공동체의 재원으로 이어지는 기반을 마련하고 있다.올해 4월 시작한 통합돌봄 사업은 개인의 건강 상태와 생활 여건에 따라 방문 의료와 복약 관리, 식사·세탁·목욕 지원 등을 연결한다.생활 SOS 서비스 ‘언능오쇼’는 12개 읍면 안전예찰단과 관계기관이 위기가구를 발굴하고 집수리 등을 연계하는 사업이다. 일상에서 도움이 필요한 군민을 찾아 필요한 서비스를 제공하는 데 중점을 둔다. 2027년 시범사업으로 준비 중인 ‘긴급돌봄 SOS’는 질병이나 부상으로 거동이 불편한 군민에게 지원 기준에 따라 연 1회 최대 150만원의 간병비를 지원하는 내용이다. 군은 기존 돌봄 서비스와 생활 지원을 연계해 군민이 살던 곳에서 필요한 도움을 받으며 생활할 수 있도록 지원을 강화한다.관광은 계절별 방문을 지역 상권의 소비로 연결하는 데 초점을 맞췄다. ‘담빛 사계절 페스타’는 봄 대나무, 여름 야간 관광과 먹거리, 가을 미식, 겨울 빛과 가족 체험을 엮는 구상이다. 축제를 연결하는 ‘담빛패스포트’와 음식·숙박·체험을 연계해 관광객이 머물며 즐길 거리를 넓힌다.담양호권 생태 탐방로는 단절된 구간 약 5㎞를 연결하고 수변공원과 편의시설을 확충해 용마루길을 포함한 총 41.2㎞의 순환 탐방 동선을 갖추는 것이 목표다.광주와 담양 간 이동 편의를 높이기 위한 교통 협의도 이어가고 있다. 광주 시내버스와 담양 농어촌버스의 노선 연장, 환승거점 구축, 광역급행버스 지정 등을 관계기관과 논의하고 있다. 광주 첨단~담양읍 도시철도 연장 방안은 2027년 기본구상과 타당성 검토를 추진할 예정이다.이러한 사업을 실행으로 옮기기 위한 재원 확보도 주요 과제다. 이와 관련 박 군수는 “수시로 국회를 찾아 지역 현안의 국비 지원을 건의하고 인근 지방자치단체와 산업·교통 분야의 공동 발전 방안을 논의하고 있다”고 말했다.담양 임형주 기자